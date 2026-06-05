La Hemeroteca Municipal recibió la visita de estudiantes de primer año del Profesorado de Educación Física del Instituto Superior de Educación Física (ISEF), quienes participaron activamente en una jornada de investigación y acercamiento al valioso patrimonio documental que resguarda la Capital.

Acompañados por la profesora Paula Ortiz, titular de la cátedra de Pedagogía, los futuros docentes recorrieron las instalaciones del establecimiento y trabajaron de manera directa con diversos materiales históricos vinculados estrechamente a los orígenes y la evolución de la educación pública catamarqueña.

Durante la enriquecedora visita, los alumnos consultaron legajos y documentos relacionados con la fundación del Colegio Nacional en el año 1864 y realizaron búsquedas exhaustivas sobre los antecedentes históricos de su propio instituto, logrando así fortalecer el vínculo entre su actual formación académica y las fuentes primarias que resguardan la memoria colectiva de la región.

Asimismo, el equipo técnico de la Hemeroteca compartió con los futuros profesores las diversas tareas de preservación que se desarrollan cotidianamente en el espacio, enseñándoles de cerca el minucioso proceso de restauración y digitalización de diarios del siglo XIX, entre los que destaca el emblemático periódico “El Ambato”.

Esta actividad coordinada permitió visibilizar el constante trabajo que realiza el Municipio para conservar y poner en valor el legado documental de todos los catamarqueños, garantizando el acceso universal a fuentes históricas que resultan fundamentales para la investigación, el desarrollo educativo y la construcción de la identidad local.

Frente al éxito del encuentro, desde la Dirección General de Cultura de la Capital destacaron la importancia de generar y sostener este tipo de experiencias de articulación con las instituciones del medio, promoviendo de forma directa el conocimiento y la apropiación comunitaria de los distintos espacios culturales de la ciudad.

Con el firme propósito de continuar extendiendo estos lazos pedagógicos, las autoridades recordaron que la Hemeroteca Municipal permanece abierta durante todo el año a las instituciones educativas de toda la provincia que estén interesadas en conocer en profundidad sus fondos documentales, como así también las técnicas de conservación que allí se ejecutan.

A través de estas jornadas de puertas abiertas, la gestión municipal a cargo del intendente Gustavo Saadi apuesta a transformar el archivo histórico en un aula abierta para la formación de las futuras generaciones de profesionales.