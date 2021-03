El equipo de conducción de la escuela secundaria N° 2 “Clara Jeanette Armstrong”

comunica, que no habrá actividades por que detectaron casos positivos de Covid-19

en su establecimiento.

Los directivos comunican que en la semana del 01 al 05/03 no habrá actividades

presenciales debido a que existe personal en aislamiento preventivo, lo que se puso

en conocimiento a las autoridades superiores y autorizaron que se trabaje en la no

presencialidad, poniendo énfasis en el trabajo con los alumnos de 6to. Año y de 1° a

5° año que deben Fortalecer.

Los docentes a respetar los horarios de clase con los alumnos, también en la no

presencialidad.

