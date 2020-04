Instagram es la sexta red social más utilizada del mundo con 1.000 millones de usuarios, según el estudio Digital in 2020, elaborado por We are Social en colaboración con Hootsuite.

En octubre del año actual llegará su décimo cumpleaños. Ha cambiado mucho desde su lanzamiento en 2010, y uno de sus principales aciertos fue la inclusión de las Stories en agosto de 2016. Aunque también antes triunfaba, en 2015 sumaba 400 millones de usuarios.

Aquello supuso un antes y un después para esta red social. De hecho, otras como Facebook –la red social con más usuarios: 2.449 millones–, Twitter, LinkedIn o WhatsApp también se han apuntado a la moda.

Sólo había una carencia, y era el desconocimiento de los pasos que hay que dar para subir Stories a Instagram desde el PC. El sistema no puede ser más sencillo. Te lo vamos a demostrar.

Para subir Stories desde el PC hay que poner la vista en el ordenador como si fuera la del móvil.

¿Cómo subir Stories a Instagram desde el PC?

Se van a explicar dos formas de subir Stories desde el ordenador. La primera es la siguiente:

Accede al navegador Google Chrome.

Inicia sesión.

Pulsa F12 y te aparecerá la versión móvil.

Pulsa F5 y empieza a operar con Instagram como si lo usaras en un teléfono móvil.

El otro sistema es:

Accede al navegador Google Chrome.

Cierra sesión si la tienes iniciada –este paso es muy importante–.

Pica en el botón derecho del ratón y en el listado de comandos que se abre haz click en el último: ‘Inspeccionar’.

En la ventana de código que ahora se ha abierto pulsa en ‘Toggle device toolbar’, que está en la parte superior izquierda, justo al lado de ‘Elements’, y se identifica con dos rectángulos, uno grande y otro pequeño.

Ya verás la pantalla en su versión móvil.

Logueate y comienza a manejar Instagram en el PC igual que en un dispositivo móvil.

Para pasar a formato móvil has de picar en 'Toggle device toolbar'.

Es recomendable que trabajes con la foto o el vídeo antes de subirlo a Stories, porque desde el ordenador no podrás poner Gifs ni menciones ni localizaciones. Otra manera de subir Stories desde el PC es utilizar software con extensiones de Chrome, aunque es más sencillo seguir los pasos que hemos explicado.