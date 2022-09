Música

La supervisora musical de la serie de Netflix, Nora Felder, ganó el premio por el episodio «Chapter Four: Dear Billy», que incluye «Running Up That Hill» de Kate Bush.

Se trata del Premio Emmy a la Supervisión Musical Sobresaliente en los Premios Emmy a las Artes Creativas 2022.

Recordemos que las reproducciones del tema de synth pop “Running Up That Hill” se dispararon en Spotify después de que apareciera en la última temporada de Stranger Things. Era la canción favorita de Max Mayfield, interpretada por Sadie Sink.

Se trata de la cuarta vez que “Stranger Things” es nominada al premio y la primera vez que gana. Las series anteriores que ganaron el premio son I May Destroy You, The Marvelous Mrs. Maisel y Big Little Lies. Otros nominados a la supervisión musical de este año fueron Euphoria, Better Call Saul, The Marvelous Mrs. Maisel y Ozark.

Otros ganadores en los Premios Emmy a las Artes Creativas de esta noche incluyen la canción de Schmigadoon! “Corn Puddin’”, que ganaron este premio a la Música y Letra Sobresaliente sobre la canción de Euphoria, “I’m Tired” de Zendaya.

“The White Lotus” ganó el premio a la Mejor Composición Musical para una Serie Limitada o de Antología, Película o Especial, así como el premio a la Mejor Música Original del Tema Principal. Severance ganó el premio a la mejor composición musical para una serie.

Kate Bush emitió una serie de declaraciones sobre el renovado éxito del single, que se disparó al top 10 del Billboard Hot 100 por primera vez y alcanzó el nº 1 en la lista de singles del Reino Unido. El programa también sirvió para el resurgimiento de la popularidad de “Master of Puppets” de Metallica.

PABLO DE MATTEI

-DJ PAUL (AR)-