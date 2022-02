Música

El talentosísimo musico ingles acaba de vender todo su catalogo , tanto sus trabajos solistas como así también los que le pertenecen de The Police.

Universal Music Publishing Group ha anunciado la adquisición del catálogo musical de la carrera del ganador de 17 premios GRAMMY, Sting. Se rumorea que el acuerdo está valorado en 220 millones de libras (un poco mas de 250 millones de dolares).

Este histórico y completo acuerdo mundial para la obra completa de uno de los compositores más exitosos comercialmente y aclamados por la crítica del último medio siglo abarca la totalidad de los trabajos en solitario de Sting, así como los de The Police, temas como : “Roxanne”, “Every Breath You Take”, “Shape Of My Heart”, “If I Ever Lose My Faith In You”, “Fields Of Gold”, “Desert Rose”, “Message in a Bottle”, “Englishman in New York” y “Every Little Thing She Does Is Magic”, entre otros innumerables éxitos mundiales.

El compositor, cantautor, actor y activista británico, ha vendido más de 100 millones de discos a lo largo de su ilustre carrera y ha creado algunas de las canciones pop más reconocibles y de mayor impacto cultural de las últimas décadas. Como cofundador, líder y bajista de The Police, junto a Stewart Copeland y Andy Summers, Sting se convirtió en uno de los artistas más vendidos del mundo. The Police publicó cinco álbumes de estudio entre 1978 y 1983, con los que ganó seis premios GRAMMY y dos Brit Awards. La banda ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2003.

Gestionado por Martin Kierszenbaum/Cherrytree Music Company, es también uno de los artistas solistas más distintivos, prolíficos y aclamados del mundo, habiendo publicado quince álbumes de estudio entre el debut de 1985 “The Dream of Blue Turtles” y su más reciente, “The Bridge”, publicado en noviembre de 2021. Los aclamados álbumes de Sting incluyen los números 1 en el Reino Unido ‘…Nothing Like the Sun,’ ‘The Soul Cages,’ ‘Ten Summoner’s Tales,’ ‘Mercury Falling,’ ‘Sacred Love’, ‘Brand New Day’ y otros.

Sting ha recibido otros 11 premios GRAMMY por sus trabajos como solista, otros tres premios Brit, incluido el prestigioso Premio a la Contribución Sobresaliente a la Música en 2003, un Globo de Oro y un premio Emmy. Fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores en 2002 y recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2000.

El cantante ha declarado: “Estoy encantado de que Jody y el equipo de UMPG se encarguen de gestionar mi catálogo de canciones. Es absolutamente esencial para mí que el cuerpo de trabajo de mi carrera tenga un hogar donde sea valorado y respetado, no sólo para conectar con los fans de siempre de nuevas maneras, sino también para presentar mis canciones a nuevas audiencias, músicos y generaciones. A lo largo de mi carrera, he disfrutado de una larga y exitosa relación con UMG como mi socio discográfico, bajo la atenta dirección de Lucian, así que me pareció natural unir todo en un hogar de confianza, mientras vuelvo al estudio, listo para el siguiente capítulo.”

El Englishman reanudará su gira mundial “My Songs” el mes que viene, seguida de su aclamada residencia en Las Vegas en The Colosseum at Caesars Palace en junio de 2022.

Guillermina Sanchez