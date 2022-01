Música

La voz principal y líder de Pearl Jam prepara para el 11 de febrero el gran lanzamiento de su nuevo álbum titulado “Earthling”, producido por Andrew Wyatt.

Tras revelar el tracklist del LP a principios de esta semana, Eddie Vedder anunció más detalles sobre su próximo disco solista y reveló que contará con la participación estelar de artistas de la talla de Elton John, Stevie Wonder y Ringo Starr.

Además de Wonder, John (que participa en la canción “Picture”) y Starr, también participan Glen Hansard, de The Frames, Chad Smith, batería de Red Hot Chili Peppers, y Josh Klinghoffer, ex guitarrista de Chilis y actual miembro de Pearl Jam.

Vedder publicó hoy 14 de enero, como adelanto de este nuevo material, el tema ‘Brother The Cloud’

El cantante promocionará “Earthling” recién hacia finales de este año 2022, dentro de una gira por Estados Unidos en la que estará respaldado por una banda llamada The Earthlings. El grupo estará integrado por Hansard en guitarra y coros, Smith en batería y Klinghoffer en guitarra, así como por el bajista de Jane’s Addiction, Chris Chaney, y el productor Andrew Wyatt.

Vedder ya actuó con Smith y Klinghoffer durante un festival improvisado en California en septiembre. La banda versionó canciones de R.E.M. y Prince durante la actuación.

El mes pasado también participó en la llamada de Zoom de Elton John -repleta de estrellas- con todos los colaboradores del reciente álbum “The Lockdown Sessions” de este último.

Matilde Moyano