Música

El DJ superestrella publicará su nuevo álbum ‘HiROQUEST’ el próximo 16 de septiembre.

Después de presentar su último tema, “Just Us Two”, con la colaboración de las leyendas del emo rock Taking Back Sunday, Aoki develó la lista completa de temas de la continuación de “Neon Future IV” (2020).

En un comunicado, el creador de “Just Hold On” dijo que la colección de 26 canciones es una mezcla de géneros: “La música es un tejido de conexión con este universo que estoy creando”.

“Este álbum cuenta una historia fantástica, pero también trata de la libertad de las restricciones. Volví a mis raíces, a esa energía cruda y rockera, y eso se convirtió en la base. A partir de ahí, empecé a explorar todo y brotó en muchos géneros diferentes”, expresó.

El productor y propietario de un sello discográfico, de 44 años, dijo: “Casi todo lo que hago tiene algún nivel de colaboración, ya sea en la moda, la tecnología, la música, el arte o la cultura. Me encanta la idea de que podamos unirnos y dejar a un lado las cosas de nuestro pasado que puedan habernos endurecido o hastiado, y simplemente ser libres”.

El DJ también lanzará un juego de cartas coleccionables de MetaZoo Games, que cofundó en marzo del 2021. Un comunicado de prensa informa: “Las canciones de ‘HiROQUEST’ comprenderán cinco capítulos, cada uno de los cuales detalla una facción mitológica diferente, y el álbum abre la puerta para que los fans entren en un vasto mundo que enhebra la música con un nuevo juego de cartas coleccionables co-creado con MetaZoo Games, que Aoki cofundó y lanzó en marzo del 2021.”

Durante un tiempo limitado y mientras duren las existencias, las cartas coleccionables estarán disponibles como un inserto en el CD del nuevo álbum de Aoki, y cada CD contendrá una carta del juego MetaZoo HiROQUEST.

Esta preventa especial y limitada se lanzará exclusivamente en www.HIROQUEST.com el 16 de junio.

“HiROQUEST’ tracklist:

Hiroquest Anthem

Astrals Melodia

KULT – with grandson, ft. Jasiah

Movie Star – ft. Mod Sun Global Dan

Move On – with Kane Brown Ricky Retro

OIO Melodia

Just Us Two – with Taking Back Sunday

All Hype – ft. Bryce Vine

You Don’t Get to Hate Me – ft. Goody Grace

Russian Roulette – ft Sueco No Love for the Middle Child

Diasos Melodia

Ultimate – ft Santa Fe Klan Sno Tha Product

Chichi – with Guaynaa

Kong 2.0 – with Natanael Cano

Extants Melodia

Whole Again – with Kaaze, ft. John Martin

Save Me – with HRVY

Stop The World – with Marnik Leony

Whistle – with Timmy Trumpet Alligator

Stars Don’t Shine – ft Global Dan

Taurobons Melodia

Nobody – ft PollyAnna

Demons – ft Georgia Ku

Stars – ft Lil Xan