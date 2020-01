Cuando parecía que ya se nos iba olvidando el aparente disgusto generalizado que ‘El ascenso de Skywalker’ de J.J. Abrams había dado a medio mundo y a una parte considerable del fandom, encontramos una nueva excusa con la que dar rienda suelta a nuestro lado oscuro y echar algo más de leña al fuego.

El pretexto lo encontramos en Reddit, donde se han filtrado detalles de ‘Duel of the Fates’, el título del guión descartado que Derek Connolly y Colin Trevorrow habían escrito cuando este último aún estaba ligado al asiento de director del ‘Episodio IX’ de ‘Star Wars’.

Dicho esto, vamos a repasar los puntos clave de un libreto con fecha de 16 de diciembre de 2016 —unas dos semanas antes de la muerte de Carrie Fisher—, cuya autenticidad está confirmada por el medio /Film —bastante fiable para este tipo de cosas—.

El statu quo en ‘Duel of the Fates’ nos presenta a una Primera Orden volcada en cortar las comunicaciones entre planetas para evitar que la batalla entre Luke Skywalker y Kylo Ren alimente la rebelión. Con esta premisa, estas son las bases del primer acto del filme:

“El puño de hierro de la Primera Orden se ha extendido hasta los rincones más lejanos de la galaxia. Sólo un puñado de planetas dispersos permanecen libres. Los actos de traición son castigados con la muerte.”

“Decididos a ahogar una creciente agitación, el Líder Supremo Kylo Ren ha silenciado todas las comunicaciones entre sistemas vecinos.”

“Dirigida por la General Leia Organa, la Resistencia ha planeado una misión secreta para prevenir su aniquilación y forjar un camino hacia la libertad.”

Desviándose de la visión de J.J. Abrams

A partir de este momento, ‘Duel of the Fates’ avanza en dirección a cerrar el arco que comenzó en ‘El despertar de la fuerza’ sin involucrar a Palpatine en la trama principal. Lo que si vemos del Emperador es un holograma que encuentra Kylo Ren en el Templo de Vader. Así consta en la filtración:

“En el Templo de Vader, Kylo encuentra un Holocron Sith que revela un holograma de Palpatine. La grabación es para Vader. Palpatine tiene un plan B para Vader si Luke le mata. Vader debía llevar a Luke al Sistema Remincore para ver a TOR VALUM, Maestro de los Sith y maestro de Palpatine.”

Al igual que en ‘El ascenso de Skywalker’, en ‘Duel of the Fates’ Kylo Ren continúa haciendo las veces de principal antagonista. No obstante, en la versión de Trevorrow, el fantasma de Luke —que también se comunica con Rey en varias ocasiones— le presiona para resistirse al lado oscuro y el rostro del villano queda desfigurado para, después, ser cubierto por una armadura Mandaloriana.

Por lo demás, la narrativa del filme se desarrolla del modo esperado, con viajes interplanetarios, misiones y batallas por doquier. Por un lado, Rose, Finn, R2 y C3PO emprenden una misión, y por el otro, Rey, Poe y Chewbacca se alían para cumplir otro objetivo. Leia pide a Lando que organice a los contrabandistas para luchar contra la Primera Orden, Fin inicia una revelión ciudadana en Coruscant, y todo culmina con Rey luchando y venciendo a los Caballeros de Ren.

¿Dónde está el gran giro de la historia? La revelación definitiva de ‘Duel of the Fates’ se encuentra en el hecho de que fue Kylo Ren quien mató a los padres de Rey bajo las órdenes de Snoke. Tras la revelación, durante la batalla entre Rey y Ren, los fantasmas de Luke, Obi-Wan y Yoda se aparecen para intentar llevar a Ben —sin conseguirlo— al lado luminoso de la Fuerza. Ren muere, la Resistencia vence y todos son felices y comen perdices.

Después de leer todo esto, y pese a haber disfrutado plenamente de ‘El ascenso de Skywalker’, no puedo más que desear que se filtre el guión al completo de ‘Duel of the Fates’ para poder disfrutar, aunque sea sobre el papel, de este cierre alternativo, que, todo sea dicho, tiene muy buena pinta, a la saga de los Skywalker.