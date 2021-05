Música

A días del lanzamiento de su nuevo álbum, la artista estadounidense lanzó el video de “Down”.

Tras cuatro años en silencio luego de su disco Masseducation en 2017, St Vincent no sólo anunció el lanzamiento de su nuevo álbum, para este viernes 14, sino que acaba de estrenar el videoclip adelanto de su canción “Down”.

“Daddy’s Home” será su sexto álbum de estudio y ya tuvo varios adelantos como “Pay Your Way In Pain” y “The Melting of the Sun”, a los que ahora se suma “Down”, un tema con vibra retro y funk que fue coproducido con Jack Antonoff.

La influencia estética y musical de los 70 es patente en estas nuevas canciones, al igual que en la estética del videoclip que acompaña el lanzamiento de “Down”, en el que vemos a la artista en una persecusión misteriosa.

¡Miralo acá!

Rose Bouzon