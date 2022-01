Música

La leyenda de los Beatles pidió a la cantante de 39 años -cuyo nombre real es Annie Clark- que participara en una remezcla de su canción ‘Women and Wives’ para el recopilatorio ‘McCartney III Imagined’, que cuenta con nuevas versiones de las canciones del tercer LP autotitulado de la trilogía.

“Es absolutamente encantador y absolutamente genial. Fue algo extraordinario poder trabajar con semejante leyenda. Supongo que podría llamarse un hito, pero ni siquiera porque es algo tan fuera de este planeta. Es una de esas cosas en las que dices: ‘He cometido un montón de errores pero debo haber hecho algo bien en alguna parte si Paul McCartney me está llamando’”, declaró la cantante al medio Tennessean de Nashville.

Vincent también reveló que le resultaba “inspirador” cómo los Beatles eran capaces de tomar una “buena idea” y “desmenuzarla y hacerla grande”, como se documenta en la docuserie de Disney+ dirigida por Peter Jackson, ‘The Beatles: Get Back’.

Añadió: “Por supuesto, vi el documental sobre los Beatles, pero lo que más me encantó fue que creo que mucha gente que no se dedica a la música piensa que es algo mágico, y la verdad que lo es. Pero me pareció tan refrescante ver cómo podían llegar con una buena idea, elaborarla y hacerla grande. Eso fue lo más inspirador”.

Mientras tanto, a pesar de ser fan los Beatles, la artista ganadora del Grammy reveló que se enamoró “profundamente” de los Rolling Stones mientras hacía su más reciente LP, ‘Daddy’s Home’: “Esa es otra banda que me atrapó de niña. En su momento también sentí de responder la gran pregunta ¿Beatles o Stones? Los Stones me gustaban también y yo era de los Beatles todo el tiempo. Pero empecé a amar a los Stones de manera profunda trabajando con ellos en ‘Daddy’s Home’”.

Matilde Moyano