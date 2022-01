Música

‘Peaches’ de Justin Bieber rompió el récord de la ‘Canción del año’, ya que once compositores están nominados por su trabajo en el tema. La última producción que obtuvo este título fue ‘Black Parade’ de Beyoncé, con nueve personas.

Con los intérpretes Bieber, Daniel Ceasar (Ashton Simmonds) y Giveon obteniendo un crédito de composición junto a Louis Bell, Bernard Harvey, Felisha “Fury” King, Matthew Sean Leon, Luis Manuel Martinez Jr., Aaron Simmonds, Andrew Wotman y Keavan Yazdani, ‘Peaches’ se convirtió en la nominada a Canción del Año con más compositores involucrados.

En 2021, ‘Black Parade’ de Beyoncé se convirtió en la primera nominada en ser escrita por nueve compositores, tomando el relevo de ‘That’s What I Like’ de Bruno Mars que fue coescrita por ocho personas y nominada en 2018. Anteriormente, el éxito de Destiny’s Child de 2000, ‘Say My Name’, ostentaba el récord de compositores involucrados en Song Of The Year, con siete personas acreditadas.

Los miembros de la Academia de la Grabación tuvieron tiempo hasta el 3 de enero para emitir sus votos. Los ganadores de esta 64ª edición de los premios Grammy se anunciarán el 31 de enero.

Los principales nominados son Jon Batiste, con 11 nominaciones, Justin Bieber, Doja Cat y H.E.R., con ocho cada uno, y Billie Eilish y Olivia Rodrigo, con siete.

En la categoría de Mejor Artista Revelación están nominados artistas de la talla de Finneas (hermano de Billie Eilish), Japanese Breakfast, Glass Animals y Arlo Parks.

Jay-Z también obtuvo tres nominaciones, estableciendo un nuevo récord de los Grammys al superar a Quincy Jones como el artista con más nominaciones en la historia de los premios, un total de 83.

Matilde Moyano