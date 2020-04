7 abril, 2020 1:30

Zaira Nara publicó un video que le regaló Paula Chaves en su cuenta de Instagram. Además, el video al final tiene una sorpresiva propuesta.

La modelo, Zaira Nara publicó en su cuenta de Instagram un emotivo video que le hizo Paula Chaves y todos los momentos que vivieron juntas. Además, escribió un mensaje demostrando la gran amistad que tienen y el final del video tiene una especial petición que le hizo Paula.

En plena cuarentena, Zaira Nara como tantos argentinos utilizan sus redes sociales para demostrar todo el amor que tienen por sus familiares, amigos o pareja. En este caso el video que subió la modelo muestra varios momentos vividos con Paula Chaves, una de sus mejores amigas.

El mensaje que escribió y que acompaña el video comieza: “En medio de tanta angustia, incertidumbre y tristeza por la situación que estamos todos viviendo, me llegó este video. Realmente no me lo esperaba y me llenó tanto pero tanto de amor que no puedo parar de mirarlo”.

“Lo comparto con ustedes porque también son parte de nuestra amistad que empezó gracias a nuestro trabajo”, contó la modelo abrazando a sus seguidores que siempre están cuando los necesita para darle un mensaje de ánimo.

En cuanto a los años que han pasado entre la amistad de las modelos, Zaira habló sobre el embarazo de Paula.

“Pasamos miles de momentos juntas, la mayoría hermosos; como lo fue enterarte que estabas embarazada de Filipa en mi casa”.

“Pero también algunos muy duros, y ahí también el destino hizo que los vivamos juntas”, cerró Zaira que su emotivo mensaje dedicado a Paula Chaves.

El final del video tiene un mensaje especial para Zaira que revela toda su emoción. “Hola Zai soy Filipa ¿Querés ser mi madrina?”. Así fue como Paula Chaves le pidió con un emotivo video que Zaira sea la madrina de su tercera hija Filipa, que todavía no nació pero que ya tiene madrina asegurada.

