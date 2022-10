Actualidad

La estrella del pop utilizó un par de botas negras de cuero en el vídeo donde encarnó un personaje que participaba en un concurso de baile

Sophie Ellis Bextor reveló en el podcast “Style DNA”, donde fue entrevistada por la conductora Amanda Wakely, que las botas que utilizó en el clip de ‘Murder on the Dancefloor’ se subastaron por mucho menos de lo que ella las pagó. Al respecto declaró que “siempre me he arrepentido, en la subasta benéfica creo que las vendieron probablemente por menos de lo que pagué por tenerlas en primer lugar“.

Allí mismo dijo que le gusta escribir con otras personas porque la ayuda a separar las buenas de las malas ideas. Y añadió: “también escribo totalmente sola y, a veces, no puedo saber si estoy haciendo algo brillante o algo horrible y acabo en jaque mate conmigo misma“.

La artista trabajó durante mucho tiempo con Ed Harcourt, que es un cantautor con quien realizó tres álbumes. “Nos divertimos mucho, charlamos sobre un montón de cosas y luego también escribimos una canción“.

PABLO DE MATTEI

-DJ PAUL (AR) –