Música

La canción de 2001 ocupa actualmente el segundo puesto en la lista de singles del Reino Unido.

La cantante lanza por primera vez ‘Murder on the Dancefloor’ en vinilo de 7″, tras el resurgimiento viral de la canción después de su aparición en el la película Saltburn.

El tema estará disponible en un 7″ rojo de edición limitada, y también habrá un CD sencillo rojo de edición limitada.

Ellis-Bextor también publicó en los servicios de streaming el EP de siete canciones “Murder on the Dancefloor”, que incluye el B -Side original de la canción, “Never Let Me Down”, así como remezclas de “Dancefloor” de Jewels & Stone, Danny D, Hq y Twin Murder. Todas las canciones se publicaron en 2001, pero la mayoría no se habían podido escuchar antes en streaming.

El tema se publicó por primera vez en 2001 en el álbum de debut de Ellis-Bextor “Read My Lips”, alcanzando el número dos en la lista de singles del Reino Unido y convirtiéndose en un clásico del pop de culto. En las últimas semanas, sin embargo, la canción encontró un nuevo público después de sonorizar una escena de desnudo ya infame en la exitosa película de 2023 Saltburn.

La canción regresó a las listas británicas hace dos semanas, y actualmente se encuentra de nuevo en el número dos. También se colocó por primera vez en el Billboard 100 de Estados Unidos.