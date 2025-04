Música

La artista británica publicó «Vértigo», un nuevo adelanto de su próximo octavo álbum de estudio.

Tras el resurgimiento de “Murder on the Dancefloor” en las listas, Sophie Ellis-Bextor lanza un nuevo single producido por James Greenwood,

“Vértigo” es una fusión disco-electro que evoca el sonido de ABBA y de sus trabajos anteriores. Ellis-Bextor la describe como “la canción perfecta para el fin de semana”.

La canción sigue a los lanzamientos recientes, “Freedom Of The Night” y “Relentless Love”, de su próximo álbum The Invisible Line, que se publicará en algún momento de este año.

Además, la artista lanzó la temporada 15 de su podcast Spinning Plates donde entrevista a mujeres trabajadoras, que también son madres, sobre como logran el equilibrio para encontrar tiempo para ellas y lograr sus sueños.