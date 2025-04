España se apagó este lunes y con ella todos los aparatos que tenemos en casa. Que no son pocos, normalmente. Desde televisores a microondas, pasando por neveras —probablemente el electrodoméstico por el que más tememos cuando hay un corte de luz—, ordenadores o cafeteras. Hoy por hoy solemos tener conectada constantemente a la corriente eléctrica hasta la aspiradora.

Lo primero que recomendaron los expertos, y el sentido común, ante el apagón masivo que se vivió en nuestro país este lunes fue desconectar los aparatos sensibles. “Los usuarios deben desenchufar electrodomésticos como televisores, ordenadores, microondas y lavadoras para evitar daños cuando vuelva la corriente, especialmente por posibles picos de voltaje o inestabilidad en el suministro”, explican técnicos de la marca Beko Europe.

También se recomienda apagar el frigorífico aunque haya comida dentro y, para conservar los alimentos durante más tiempo, evitar abrir las puertas. Según la firma de electrodomésticos, una nevera cerrada mantiene el frío entre 4 y 6 horas y un congelador lleno puede preservar alimentos hasta 48 horas sin electricidad.

Una solución rápida si no puedes ir desenchufando uno a uno cada aparato de casa es, directamente, bajar el interruptor general.

Cuando vuelva la luz, espera un tiempo prudente

Aunque el primer instinto puede ser volver a encenderlo todo cuanto antes, lo más recomendable es esperar entre 10 y 15 minutos antes de reconectar tus aparatos a la corriente. Así lo explican desde varias marcas de electrodomésticos y lo corroboran las organizaciones de consumidores: este margen permite que la red eléctrica se estabilice y evita daños por picos de tensión.

Por otro lado, desde Beko Europe señalan que es mejor no intentar reiniciar electrodomésticos manualmente. “Algunos aparatos modernos están diseñados para reiniciarse de forma segura una vez restablecida la electricidad. Deja que estos sistemas funcionen cuando registren esta subida de la tensión”, comentan.

Cómo saber si un electrodoméstico se ha dañado

Tras un apagón, algunos daños no se detectan al momento. Una vez restablecida la electricidad, revisa el funcionamiento de cada electrodoméstico.

Si un aparato no funciona con normalidad al restablecerse la corriente —emite ruidos extraños, no enciende o muestra errores—, es posible que haya sufrido una avería interna. Lo más recomendable en estos casos es no forzar su uso y contactar con el servicio técnico.

Así debes reclamar si se han dañado tus electrodomésticos

Aunque un apagón puede parecer un hecho fortuito, sí es posible reclamar daños si has sufrido pérdidas.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) subraya en su web que “hay muchos daños materiales (comida estropeada en la nevera, electrodomésticos averiados por una sobretensión), más pérdidas de viajes, imposibilidad de transportes, servicios contratados y no prestados…” y, añaden, “aunque las empresas no son responsables de la interrupción del servicio, tampoco pueden exigir a los consumidores que paguen por los servicios no recibidos durante el apagón”.

Según la OCU, en caso de viajes cancelados —el transporte ferroviario se interrumpió durante todo el día, y aún no se ha restablecido con total normalidad—, los afectados tienen derecho al rembolso del billete y a que se les reubique en otro servicio de transporte para llegar a su destino lo antes posible, pero no recibirán compensaciones. “El Reglamento Europeo establece que si un viaje se cancela debido a una circunstancia extraordinaria, como es la falta de energía, las compañías de transporte no están obligadas a indemnizar por las cancelaciones”, indica la organización.

Por otro lado, si el apagón ha impedido realizar cualquier contrato ya concertado o si ha provocado la anulación de reservas, el consumidor tiene derecho a recibir el dinero adelantado.

Finalmente, sobre los daños materiales en el hogar, la OCU informa de que en electrodomésticos o dispositivos eléctricos, en la propia instalación eléctrica, en los alimentos o medicamentos echados a perder se podría reclamar al seguro de hogar, por lo que aconseja “revisar las condiciones generales y particulares de la póliza”.

“Nuestra recomendación es guardar cuantas pruebas tengas; desde fotos, a informes de los electrodomésticos averiados como consecuencia del apagón o la subida de tensión tras el restablecimiento del suministro. Y si tienes tiques los alimentos adquiridos que puedan haberse echado a perder en el frigorífico o congelador, puedes reclamarlo”, concluye la Organización de Consumidores y Usuarios.

Compensación en la factura

Una posible buena noticia que sacar de esto —siempre buscando el lado bueno de las cosas— es que, según la OCU, en función de las horas que haya durado el apagón y la ubicación de la vivienda (urbana, semiurbana…), la distribuidora deberá aplicar un descuento de hasta un máximo del 10% en su factura anual.

Si bien menciona que, en la práctica, esta compensación significará un importe mínimo y no se abonará hasta el primer trimestre de 2026.