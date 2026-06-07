Mons. Urbanč en la Solemnidad de Corpus Christi

“La Eucaristía es la semilla de eternidad plantada en nuestra frágil humanidad”

En la tarde de este sábado 6 de junio, bajo el lema “Adoremos a Jesucristo, nuestra Paz”, las comunidades parroquiales de Capital se congregaron en el Santuario de Nuestra Señora del Valle y Catedral Basílica, para celebrar la Solemnidad de Corpus Christi, enmarcada en el Año Jubilar con motivo del Bicentenario del nacimiento del Beato Mamerto Esquiú. La jornada coincidió con el fin de semana en que se realiza la Colecta Anual de Cáritas en comunión con todo el país.

La Santa Misa fue presidida por el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, y concelebrada por el vicario general, padre Julio Murúa; y el rector del Santuario Catedral, Pbro. Juan Ramón Cabrera; y su par del Santuario de la Gruta, Pbro. Santiago Granillo, y demás sacerdotes del Decanato Capital.

En el comienzo de la ceremonia litúrgica, el padre Julio Quiroga del Pino, párroco de Santa Rosa de Lima, dio lectura al decreto de designación de los nuevos Ministros Extraordinarios de la Comunión, quienes tendrán la misión de colaborar con los sacerdotes en la distribución de la Eucaristía durante las misas, o llevándola a los enfermos y ancianos.

En su homilía, Mons. Urbanč, luego de hacer referencia a la Solemnidad que se celebraba, preguntó: “¿De qué tenemos hambre, realmente?” y pasó a señalar que “vivimos en un mundo lleno de ofertas para saciar nuestros vacíos. Buscamos llenar la vida de ‘me gusta’, de éxitos, de seguridades materiales o de placeres efímeros” indicando la sensación se insatisfacción que luego invade.

“El ser humano tiene un hambre que nada en este mundo puede saciar por completo: hambre de infinito, de amor, de felicidad y de eternidad. La Eucaristía es el mayor regalo que el Señor Jesús nos dejó, para que no pasáramos hambre en nuestro camino terrenal”, afirmó entonces.

Pasó luego a referirse a las lecturas proclamadas, que -dijo- “nos invitan a profundizar en la Eucaristía a través de una palabra que hoy en día cotiza en baja: recordar. En una cultura de la inmediatez, donde lo que pasó ayer ya parece viejo, esta celebración nos grita: ‘Detente, mira hacia atrás, haz memoria y descubre Quién te ha estado sosteniendo y lo seguirá haciendo’».

Más adelante, manifestó: “Llegamos al corazón de esta liturgia con el Evangelio (Jn 6,51-58). Jesús se presenta con un realismo que, en su época, escandalizó a muchos: «El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna». Los oyentes se decían: «¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?». Jesús no suaviza su enseñanza, diciendo ‘esto es un bonito símbolo’. Usa un lenguaje crudo porque quiere dejar claro que su entrega es total, física y real. Él no vino a darnos una doctrina; vino a darse a sí mismo”. Por eso, afirmó: “Comer su carne significa asimilar su estilo de vida: su opción por los pobres, su capacidad de perdonar, su obediencia al Padre. Beber su sangre significa estar dispuestos a amar como Él, hasta dar la vida si es necesario”.

Posteriormente certificó: “La Eucaristía es el antídoto contra el miedo a la muerte y al sinsentido. Es la semilla de eternidad plantada en nuestra frágil humanidad” y propuso: “Al salir hoy del templo para acompañar a Jesús Sacramentado en torno a la plaza, hagamos tres compromisos concretos basados en la Palabra de Dios: 1) Hacer memoria: Dedica un momento esta semana a agradecerle a Dios por tantas Eucaristías en las que participaste. 2) Construir unidad: Piensa en esa persona de tu entorno con la que estás distanciado. Recuerda que ambos están llamados a alimentarse del mismo pan. Haz un gesto de reconciliación y 3) Vivir con esperanza: Que el recibir la comunión te recuerde que tu destino no es la nada, ni el fracaso, ni la muerte, ni tu desintegración. Tu destino es la Vida Eterna”.

La devoción del Beato

A continuación se refirió a la figura del Beato Esquiú, quien aceptó con humildad no celebrar la Misa hasta cumplir los 23 años, porque había sido ordenado a los 22. “Mamerto aceptó esta disposición con una obediencia heroica y un respeto imponente por el misterio del altar”, expresó. Después indicó: “Para él, tocar el Cuerpo de Cristo, no era un oficio rutinario; era un milagro que exigía una preparación del corazón que duraba toda la vida”. Y más adelante aseveró: “Pasaba horas frente al Sagrario. De esa oración silenciosa extraía la mansedumbre para responder a los insultos de sus detractores y la firmeza para defender la justicia, la fe cristiana y a los más pobres. Cuando asumió como Obispo de Córdoba en 1881, una de sus mayores preocupaciones fue el cuidado espiritual de su clero. En sus pláticas y escritos, les insistía con vehemencia que priorizaran la Eucaristía diaria como alimento para la tarea pastoral. Sabía que un sacerdote que no se alimenta del Pan de Vida y que no pasa tiempo adorándolo, cae fácilmente en la tibieza, el desánimo y en la tentación”.

Después de otras reflexiones acerca de la devoción del Beato a la Eucaristía, elevó una oración a la Madre: “Santísima Virgen del Valle, que el Cuerpo y la Sangre de Cristo nos transformen en lo que recibimos, para que el mundo, al vernos, pueda saborear un poco del amor de Dios. Que seamos pan para los que sufren, los olvidados y los que están solos. Que nos haga artesanos de paz y unidad. Que nos ayude a reconocer a Jesús en el rostro de los pobres, débiles y marginados. Que, al recibir su Santísimo Cuerpo de tu amado Hijo divino, seamos sus manos que curan y abrazan, pies que se dirigen a todos los sufrientes y corazón lleno de ternura y misericordia, que ama sin poner condiciones ni preferencias. Amén”.

Los cantos litúrgicos estuvieron a cargo del Coro de la Catedral, dirigido por el profesor Exequiel Andrada.

Adoración y procesión

Luego de la Comunión, el Obispo junto con los sacerdotes y los fieles presentes se arrodillaron delante del Santísimo Sacramento para adorarlo, y seguidamente se inició la procesión más importante del año acompañando a Jesús, verdaderamente presente en la Sagrada Eucaristía.

Bajo una leve llovizna, los fieles caminaron junto a la Custodia con Jesús sacramentado que fue llevada en andas por los sacerdotes, alrededor de la plaza 25 de Mayo. En las cuatro esquinas del principal paseo público de la ciudad se levantaron los monumentos donde se colocó la Custodia con el Santísimo, que fueron preparados por el Movimiento Neocatecumenal, el Movimiento Familiar Cristiano, la Pastoral de la Niñez y la Pastoral de Juventud. Durante el recorrido se elevaron súplicas y canciones.

Cuando arribó al atrio de la Catedral Basílica, las campanas echaron a vuelo mientras el Santísimo Sacramento era colocado en el altar. Tras la bendición con la Custodia en alto, se cerró esta verdadera manifestación pública de fe en Jesús Eucaristía.