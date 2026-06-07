Se conocieron las primeras imágenes del interior del polideportivo donde los fanáticos despiden al artista. Las puertas abrieron antes de lo previsto porque la convocatoria supera todo pronóstico. La familia del ídolo sostuvo que la ceremonia se extenderá todo lo necesario.

El Polideportivo “José María Gatica”, ubicado dentro del Parque de los Derechos del Trabajador en Villa Domínico, partido de Avellaneda, fue el lugar elegido para el velatorio público de Indio Solari. El espacio abrió sus puertas antes de lo pautado y pudieron verse las primeras imágenes del féretro donde descansa el ídolo del rock. La ceremonia masiva se extenderá hasta que todos sus fanáticos se hayan podido despedir.

El polideportivo cuenta con capacidad para recibir una gran cantidad de personas y una infraestructura adecuada para un evento de estas características. Se esperan un millón de personas para despedir a Indio Solari.

Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires, la opción más directa es la Línea Roca del ferrocarril, que parte desde Plaza Constitución. Los ramales con destino a La Plata, Quilmes o Bosques permiten bajar en estaciones cercanas como Villa Domínico o Bernal, desde donde se accede al predio en pocos minutos a pie o en transporte local.

También hay múltiples líneas de colectivo que circulan por la zona de Avenida Mitre, una de las arterias principales de Avellaneda. Entre ellas se destacan servicios como los ramales 148, 159, 178, 247, 22, 98, 197 y 293, que dejan a los pasajeros a muy corta distancia del ingreso al parque.

En caso de trasladarse en vehículo particular, el acceso habitual es por la Autopista Buenos Aires–La Plata, tomando las salidas hacia Avellaneda o Sarandí y continuando luego por Avenida Mitre en dirección a Villa Domínico. Desde allí se ingresa directamente al predio donde se desarrollará el velatorio.

Dado el carácter masivo de la convocatoria, está previsto un operativo de seguridad y tránsito en toda la zona, con posibles cortes y desvíos para ordenar el flujo de personas que lleguen a despedir al artista.

Las recomendaciones del intendente de Avellaneda sobre los accesos al Polideportivo

Jorge Ferraresi publicó en sus redes algunos consejos para acceder al lugar del encuentro. «Mañana será una despedida histórica y trabajamos en su organización junto a @BAProvincia con un equipo de más de 8000 personas para brindar seguridad y facilidad en los accesos. Habrá postas sanitarias, puestos de hidratación, baños químicos y pantallas en las afueras del Polideportivo.»