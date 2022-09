Música

El líder de Muse reveló que a su hijo Bingham, de 11 años, le encanta escuchar la música del grupo de heavy metal en el camino al colegio, por lo que la banda liderada por Corey Taylor terminó inspirando el tono de los temas más pesados del nuevo álbum de Muse ‘Will Of The People’, incluyendo ‘Won’t Stand Down’ y ‘Kill Or Be Killed’.

Si bien a Matt Bellamy le parecieron “intensos” al principio, empezó a apreciar la “increíble” forma de tocar la guitarra al escucharlos con más detenimiento:

“Obviamente, los conocía desde hace tiempo, pero nunca los había escuchado con atención“.

“Mi hijo se ha convertido en un gran fan de Slipknot de la nada. Lo llevo al colegio y lo pone a todo volumen. Hago lo que puedo para lidiar con eso, pero cuanto más escucho, más me doy cuenta de lo increíble que es la forma de tocar la guitarra. Creo que uno de ellos (Jim Root) utiliza un amplificador Orange. Así que usamos un poco de Orange en esos dos temas más pesados”.

El rockero de ‘Plug In Baby’ añadió: “Nunca diría que estamos tratando de sonar como Slipknot – no hay nada que puedas hacer para sonar como esa banda, porque son simplemente únicos e increíbles, pero siento que los hemos redescubierto en el último año. Recuerdo cuando salió el primer álbum hace tiempo. Recuerdo que lo escuché bastante y al final perdí la pista. Fui a verlos tocar en un estadio de Los Ángeles no hace mucho y fue tan intenso… no hay nada parecido”.

PABLO DE MATTEI

-DJ PAUL (AR)-