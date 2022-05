Música

Skrillex volvió a confirmar que tiene al menos dos nuevos álbumes en camino, citándolos como la razón por la que se retira de dos próximos festivales.

El famoso productor de brostep, cuyo nombre real es Sonny Moore, tenía previsto actuar en los festivales Tampa Sunset y Detroit Movement a finales de este mes, aunque dijo en un comunicado en Instagram que “En los últimos meses estuve trabajando muy duro en la finalización de mis álbumes y no he tenido suficiente tiempo para preparar los próximos shows“. “Espero que todos puedan entender que ha sido una decisión muy difícil de tomar para mí, pero volveré pronto con el espectáculo que todos ustedes se merecen”, agregó.

Skrillex lleva mucho tiempo anunciando su segundo álbum de estudio del que se habló por primera vez poco después de que su debut de larga duración, “Recess”, aterrizara en 2014. En algún momento de los últimos años, el proyecto evolucionó hasta convertirse en varios discos, y Moore decía regularmente a sus fans que lanzaría sus próximos “álbumes” -en plural- a su debido tiempo.

El año pasado se produjo el mayor revuelo, cuando el artista puso fin a una sequía de dos años de música nueva con un cuadrante de singles independientes: ‘Butterflies’ con Four Tet y Starrah; ‘Too Bizarre’ con Swae Lee y Siiickbrain; ‘Supersonic (My Existence)’ con Noisia, Josh Pan y Dylan Brady de 100 Gecs; y ‘Don’t Go’ con Justin Bieber y Don Toliver.

Aunque “Recess” sigue siendo su único trabajo de larga duración como Skrillex, Moore lo siguió en 2015 con el debut homónimo de Jack Ü, su proyecto de colaboración con Diplo. También se rumorea que está trabajando en nuevo material con la banda de hardcore From First To Last, con la que Moore se reunió en 2017.