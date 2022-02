Música

El rapero jamaiquino-estadounidense BEAM ha materializado recientemente su primer álbum de larga duración: “ALIEN”, y cuenta con colaboraciones de Justin Bieber, Jorja Smith, Landstrip Chip y el mismísimo gurú de la producción mundialmente reconocido, Skrillex.

BEAM se estableció inicialmente en la industria como compositor y productor discográfico. En agosto de 2021, el talento afincado en Miami cimentó su atractivo para el gran público como artista destacado en el LP Justice de Justin Bieber. “Love You Different (feat. BEAM)” ha cosechado desde entonces más de 50 millones de streams en Spotify, otorgando al acróbata lírico una plataforma favorable antes de despachar su último proyecto como solista.

Aunque no aparece en el título de la canción, Skrillex ha coproducido el tema 18 de ALIEN, “BLESSINGS”, junto a Carlton McDowell, Al Cres, Rance 1500 y Adam McDougall. Pegadizo, cohesivo y emotivo, “BLESSINGS” es otra prueba de la versatilidad creativa de Skrillex.

En 2021, el pionero del dubstep lanzó “Don’t Go”, con Justin Bieber y Don Toliver. Con casi 60 millones de streams en Spotify, el esfuerzo de colaboración confirmó la indiscutible habilidad de Skrillex para producir hip-hop, y “BLESSINGS” llega como una afirmación más.

María Eugenia Gill