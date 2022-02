Actualidad

Los viejos amigos Ed Sheeran y Taylor Swift pueden permanecer en silencio sobre los rumores, pero los fans han encontrado una nueva pista de que la pareja podría haberse reunido para otra canción juntos.

La canción se llama “ THE JOCKER AND THE QUEEN” y fueron los fanáticos quienes se cuenta de que en los créditos que aparecen en YouTube se mostraban las palabras “feat. Taylor Swift”. Esto se puede ver aquí: https://www.youtube.com/watch?v=m9f4XtNj1Vg

La versión original de la balada, un tema del álbum de Sheeran =, no cuenta con la participación de Swift.

El cantante británico hizo que la gente hablara de la posibilidad de que Taylor se uniera a él para una remezcla de “The Joker and the Queen” la semana pasada, cuando publicó un teaser en Instagram sobre “la firma de algunos cds para algo que vendrá dentro de poco, estén atentos”. Su actualización incluyó una foto de álbumes autografiados con una carta de juego que es una mitad joker y una mitad reina rubia que sospechosamente se parece mucho a Swift.

Según las teorías de los fans, esta fue aparentemente la última de una serie de pistas de que los dos podrían tener algo relacionado con la canción en las obras – como el parche de Taylor Swift en la parte posterior de la chaqueta de Sheeran en su video “Overpass Graffiti”, y el no tan sutil signo de igualdad que Swift talló en el pastel en su video “I Bet You Think About Me”.

Ninguno de los artistas, ni sus representantes, comentaron sobre las especulaciones. Los dos han lanzado previamente tres canciones juntos, todas en álbumes de Swift: “Everything Has Changed” , “Run” ; ambas en el album “Red “(2021) , y “End Game” en Reputation (2017).

María Eugenia Gill