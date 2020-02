Soy una de esas personas que esperan con casi la misma ansia el estreno de una nueva película de James Bond que el lanzamiento del tema que acompañará a sus siempre espectaculares títulos de crédito, y en el caso de ‘Sin tiempo para morir’ no iba a ser una excepción. Con Billie Eilish encargada de la tarea, la cosa pintaba especialmente bien, y la californiana no ha defraudado en absoluto.

El temazo, que ya está disponible para deleitar nuestros sistemas auditivos, comparte título con la cinta número 25 del agente 007 y es mucho más conservador y clasicote —por no decir formulario— que algunos de los temas que han acompañado la trayectoria de Daniel Craig por la franquicia. Aún así, la Eilish ha hecho un trabajo excepcional, maravillosamente compuesto y producido.

A título personal, y centrándonos únicamente en las últimas cinco aventuras del espía, la cañera ‘You Know My Name’, compuesta por el fallecido Chris Cornell para ‘Casino Royale’, continúa siendo la gran joya musical de una selección impoluta que, tal vez, cojeó ligeramente con la igualmente disfrutable ‘Another Way To Die’ de Alicia Keys y Jack White.

Después de este aperitivo musical, tan sólo queda poco mas de un par de meses para que llegue el 24 de abril y podamos disfrutar de ‘Sin tiempo para morir’ en nuestros cines. Lo visto hasta el momento promete una despedida por todo lo alto para Craig, y una exhibición de músculo por parte de un Cary Fukunaga que tiene mucho que ofrecer.