Sin filtro (ni bombacha): Julieta Díaz enloqueció a todos con su foto “veraniega”

5 enero, 2020

La actriz comenzó sus vacaciones de una manera muy sexy. Julieta Díaz posó sin bombacha junto a una pileta, inaugurando la temporada de veraneo.

Como muchas de las personas en todo el país, Julieta Díaz está disfrutando de sus vacaciones de verano. Pero no lo hace sola. Sino que está junto a su hija Elena, y su pareja, el historietista Tute. Con quien confirmaron su relación hace aproximadamente un año.

La actriz, junto a su hija y pareja, disfruta del sol y la pileta con mucha libertad. Ya que en su tiempo libre, Julieta Díaz posó de una manera muy sensual. Una imagen que compartió en sus redes sociales y que se viralizó.

Vale recordar que Julieta Díaz viene de un año muy exitoso. Donde fue una de las protagonistas de “Pequeña Victoria”, la novela que se emitió en el prime time de Telefe. Ahora la actriz vistió una holgada túnica de color negro.

La prenda tenía un profundo corte que dejó a la vista de sus más de trescientos mil seguidores de Instagram que decidió prescindir de la ropa interior baja. En la imagen se la puede ver tomándose la cabeza con ambas manos para ser retratada con los medanos y el océano de fondo.

Una postal similar realizó tiempo atrás Sofi Morandi en el edificio en el que vive. Mientras que una “tocaya” de Díaz fue quien utilizó un look parecido hace meses, Julieta Nair Calvo.

Desde septiembre del año pasado que la actriz 42 años y Tute comenzaron a salir. Pero ella no ha hecho muchas declaraciones al respecto. “Estoy bien con alguien. No es fácil después de diez años de matrimonio. Él me buscó. Tiene hijos también. No estoy pensando en ensamblar familias, pero está bueno que puedan comprender tu situación”, declaró semanas atrás.

