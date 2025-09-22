El Programa Municipal de Inglés concretó este sábado 20 de septiembre el Simulacro de Examen Cambridge Pre A1 Starters (Mock Exam), con la participación de 120 estudiantes de 5to y 6to grado pertenecientes a las tres escuelas primarias del Sistema Educativo Municipal. esta iniciativa, diseñada para familiarizar a los estudiantes con el formato y los requisitos del examen, brinda una experiencia práctica en condiciones similares a las del examen oficial. durante el simulacro, los estudiantes son evaluados en sus habilidades en las diferentes áreas, como expresión oral, comprensión auditiva, lectura y escritura.

Además, reciben retroalimentación detallada para identificar áreas de mejora y ajustar su preparación hacia el examen final.

El Sistema Educativo Municipal se ha posicionado como un pionero en la promoción del acceso a la certificación internacional para estudiantes de escuelas públicas. Desde 2023, mediante un convenio con el Centro de Exámenes Cambridge – Academia Argüello de la ciudad de Córdoba, se ha convertido en el único sistema público del país que prepara a sus estudiantes para estos prestigiosos exámenes, lo que le ha generado un reconocimiento a nivel nacional. Además, esta tercera cohorte presenta un crecimiento del 50% en la cantidad de alumnos en condiciones de ser candidatos a estos exámenes, respecto de 2024, contabilizando de esta manera 390 jóvenes certificados en tres años de desarrollo del programa en ambos niveles, primaria y secundaria.

Acerca del Programa Municipal de Inglés

El desarrollo del Programa Municipal de Inglés es clave en la estrategia impulsada por la Administración de Planeamiento e Innovación Educativa, perteneciente a la Secretaría de Educación y Cultura del municipio, destinada a la enseñanza intensiva de la lengua extranjera desde el primer grado, con un plan de estudios alineado con los estándares internacionales. esto permitió que en 2024 se obtuvieran excelentes valoraciones en los exámenes internacionales, según lo expresado en los reportes emitidos por la Universidad de Cambridge. en este sentido y en relación con las habilidades evaluadas, en comprensión de lectura y expresión escrita los estudiantes se posicionan por encima de la media nacional y mundial. en comprensión auditiva, más del 50% de los candidatos alcanzaron la puntuación máxima y en comprensión y producción oral, más de un 70% de los alumnos consiguieron la cantidad máxima de 5 escudos, por lo que esta habilidad presentó los mejores resultados.

También, desde el ciclo lectivo 2024, se implementa en las escuelas primarias el Examen Institucional de Inglés. Así, 180 estudiantes de 6to grado rendieron por primera vez el examen, acreditando un nivel de competencia en inglés equivalente al nivel Pre A1, según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas Extranjeras (MCER). con esto, se busca garantizar un seguimiento y monitoreo constante del aprendizaje de la lengua, favoreciendo la mejora continua en el proceso educativo de los estudiantes.

en esta línea, la responsable del área de Planeamiento e Innovación Educativa, Patricia Lobo, expresó que “Una vez más reafirmamos nuestro compromiso con la educación pública como motor de inclusión, equidad, oportunidades y excelencia. la intensificación en la enseñanza de inglés y el acceso a exámenes internacionales en nuestras escuelas municipales son ejemplos claro de esta apuesta: democratizar saberes, ampliar horizontes culturales, y acompañar a nuestros estudiantes para que puedan acceder a herramientas que los conecten con el mundo”