Este fin de semana 26 bomberos voluntarios de diferentes localidades de la provincia participaron del Curso de Incendio Estructural Nivel 1 dictado por la Academia Nacional de Bomberos y organizado, conjuntamente, por la Federación de Bomberos Voluntarios de Catamarca. Participaron bomberos voluntarios de las asociaciones de TInogasta, Santa María, Valle Viejo, Recreo, Pomán, Chumbicha, Belén, Fray Mamerto Esquiú, Andalgalá, Capital y bomberos de la Policía de la Provincia y de la Policía Federal.
Las jornadas se llevaron a cabo durante sábado y domingo en el Centro de Integración Comunitario (ex Malbrán) en las que los instructores Osvaldo Trógolo (Santiago del Estero) y Franco Israel (Jujuy), dictaron formación teórica y práctica sobre las técnicas básicas para el manejo de un incendio en una estructura, preparación y uso del equipo de protección personal (EPP) y respiratorio (ERA), ventilación, búsqueda y rescate, y el uso de agua para la extinción, entre otros temas.
Bomberos voluntarios se capacitaron en Incendio Estructural
Este fin de semana 26 bomberos voluntarios de diferentes localidades de la provincia participaron del Curso de Incendio Estructural Nivel 1 dictado por la Academia Nacional de Bomberos y organizado, conjuntamente, por la Federación de Bomberos Voluntarios de Catamarca. Participaron bomberos voluntarios de las asociaciones de TInogasta, Santa María, Valle Viejo, Recreo, Pomán, Chumbicha, Belén, Fray Mamerto Esquiú, Andalgalá, Capital y bomberos de la Policía de la Provincia y de la Policía Federal.