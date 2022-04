Silk Sonic se sumó a la lista de estrellas que actuarán en los premios Grammy de este año. Los vocalistas de la banda, Bruno Mars y Anderson.Paak abrirán la ceremonia antes de las actuaciones de Billie Eilish, BTS, Olivia Rodrigo, Lil Nas X, Jack Harlow, John Legend y J Balvin, entre otros. El dúo está nominado a cuatro premios en total para esta edición.

Silk Sonic debutó en televisión en los Grammy del año pasado, con la interpretación de su descomunal single “Leave The Door Open”. Este año están nominados a cuatro premios: “Leave The Door Open” opta a Disco del Año, Canción del Año, Mejor Interpretación de R&B y Mejor Canción de R&B.

Por otra parte, Jon Batiste lidera las nominaciones a los Grammy de este año, ya que aparece en 11 categorías, incluyendo Álbum del Año (por ‘We Are’) y Disco del Año (‘Freedom’). Justin Bieber, Doja Cat y H.E.R. le siguen con nominaciones en ocho categorías, mientras que Rodrigo y Eilish optan a siete. Lil Nas X opta a un total de cinco premios, entre ellos Disco, Álbum y Canción del Año.

Además de un segmento en el que se mostrarán las canciones de la leyenda de Broadway Stephen Sondheim (fallecido el pasado noviembre a los 91 años), la 64ª ceremonia anual de los Grammy también contará con un homenaje al difunto baterista de la banda Foo Fighters, Taylor Hawkins, fallecido la semana pasada a los 50 años. Días antes de su muerte, Foo Fighters fueron nombrados como uno de los artistas programados para la ceremonia de este año. El grupo no ha comentado nada sobre la actuación, pero según un nuevo comunicado de prensa la banda no aparece en la lista oficial de intérpretes de los Grammy.

