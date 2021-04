Tus publicaciones, actualizaciones de estado, vídeos, fotos e historias pasan por el control de las redes sociales para comprobar que cumplen las normas establecidas. Sin embargo, ahora debemos andar con cuidado por el tipo de contenido que publicamos, ya que podría ser eliminado por terceras personas.

La Junta de Supervisión de Facebook es un órgano judicial que tomó la decisión en octubre de 2019 para llevar a cabo reclamaciones sobre las decisiones de moderación de contenidos que se hayan publicado en Instagram o Facebook. La última aplicación mencionada pondrá en marcha este proyecto a lo largo de las próximas semanas de manera gradual.

Esta resolución supuso un gran avance, ya que hasta hace poco, los usuarios solo podían tomar la decisión de eliminar sus propios contenidos que no fuesen considerados como aptos. ¿Pero qué trae esta disposición?

A partir de ahora, los individuos podrán realizar reclamaciones para eliminar los contenidos que hayan sido publicados por terceros, cumpliendo siempre con la condición de que no deben figurar por las redes sociales.

Seguro que te formulas la siguiente pregunta: ¿qué casos considerará La Junta de Supervisión de Facebook para borrar ciertas publicaciones? Este órgano elegirá cuestiones concretas que puedan cumplir con dicha supresión.

Puede que se dé el caso de que algunas veces la Junta no ponga atención sobre una denuncia, por ello, Facebook señala que “si la junta decide no escuchar un caso sobre un contenido en particular, otros usuarios aún pueden apelar ese mismo contenido, por lo que su propia voz puede ser escuchada sobre el asunto. Además, si la junta toma un caso, otros usuarios podrán enviar declaraciones hasta que comience las deliberaciones”.

Por otro lado, Facebook quiere asegurar que se darán datos identificativos de la persona que ha puesto la reclamación en caso de concederle permiso a la aplicación. Además, es importante destacar que ya hay impacto significativo respecto al cumplimiento de las políticas sobre el contenido publicado.

