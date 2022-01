Música

A Garbage siempre le sorprenden las buenas críticas. La banda creadora del éxito ‘Only happy when it rains’ siempre espera lo peor cuando lanza nuevo material.

La cantante Shirley Manson dijo: “Para ser totalmente francos, hemos llegado a un punto en nuestra carrera en el que simplemente aceptamos lo peor”.

“Siempre nos sorprendemos cuando recibimos una reacción positiva. No es algo que esperemos o a lo que estemos acostumbrados”.

En 2021, el grupo conmemoró el 20º aniversario de su LP ‘Beautiful Garbage’ con una reedición y Shirley recordó que pensó que su carrera había terminado después de que el disco saliera por primera vez y “muriera en la parra”. Dijo: “Sinceramente, pensé que era el fin de mi carrera y que nunca nos íbamos a recuperar. Tardamos mucho tiempo en recuperar nuestro equilibrio, nuestra confianza y nuestra alegría”.

“La alegría es de una importancia monumental cuando eres un artista, especialmente en una industria que se ha vuelto tan dura. Así que darse cuenta de que has recuperado algo en esta última etapa de tu vida y de tu carrera se siente como un tesoro inesperado”.

La autora del hit “Stupid Girl” cuenta con amigos como Debbie Harry, de Blondie, y Lauren Mayberry, de Chvrches, y siempre se siente inspirada por la gente que quiere romper con lo normal.

Dijo a la revista Classic Rock: “Todos los músicos, lo quieran o no, están vinculados entre sí. Todos estamos ahí fuera compitiendo entre nosotros por la conexión de un público y eso mete a todos en la misma piscina. Y cuando todos estamos en la misma piscina, nos rozamos unos a otros. No quiero irme a la tumba con la sensación de haber visto cómo se desarrollaba toda esta injusticia delante de mí y no haber levantado nunca la voz”.

Matilde Moyano