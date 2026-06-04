Durante la jornada legislativa se aprobaron proyectos de ley en el que se otorgó acuerdo a pliegos para cubrir cargos en el Poder Judicial y se aprobaron resoluciones vinculadas a obras de infraestructura vial en distintos puntos de la provincia.

La sesión estuvo marcada por el tratamiento de iniciativas que abarcan desde el fortalecimiento de la memoria histórica provincial hasta la promoción de nuevas alternativas de desarrollo turístico, además de avanzar en la cobertura de cargos judiciales considerados estratégicos para el funcionamiento institucional.

Entre los temas más destacados, la Cámara Alta otorgó sanción definitiva y asignó el número 5944 a la ley impulsada por la diputada Adriana Díaz, mediante la cual se instituye el 16 de junio de cada año como el «Día Provincial de los Granaderos Héroes Escolta Presidencial, Cárdenas Ramón Antonio, Córdoba Laudino y Bustamante Pedro Teófilo».

La norma rinde homenaje a los tres jóvenes catamarqueños que perdieron la vida durante los bombardeos a Plaza de Mayo de 1955, mientras defendían la investidura presidencial.

Al fundamentar la iniciativa, el senador Ramón Figueroa Castellanos señaló que la ley tiene como objetivo «reconocer, reivindicar y visibilizar la memoria histórica» de aquella jornada, recordando tanto a las víctimas civiles como a los tres granaderos catamarqueños que, con apenas 21 años, defendieron el orden constitucional vigente frente a las fuerzas sediciosas.

La aprobación de esta norma incorpora una fecha conmemorativa al calendario provincial y busca preservar el recuerdo de un episodio histórico que marcó profundamente la vida institucional del país y la participación de jóvenes catamarqueños en la defensa de las instituciones democráticas.

Catamarca impulsa el astro-turismo con una ley pionera

Otro de los proyectos que obtuvo sanción definitiva fue el impulsado por la diputada Natalia Ponferrada, al que se asignó el número 5945, mediante el cual se crea el Programa de Fomento del Astro-turismo en la Provincia de Catamarca.

La miembro informante fue la senadora Eliana Soriano, quien destacó que esta actividad promueve la observación de cielos limpios de contaminación lumínica, fomenta la conciencia ambiental y contribuye a posicionar a Catamarca como un destino turístico innovador y sustentable.

Durante la presentación de los fundamentos, Soriano explicó que la propuesta fue trabajada junto a la comunidad científica, aficionados a la astronomía y organismos provinciales vinculados a la ciencia, la innovación, el turismo y la cultura. La legisladora remarcó además el carácter novedoso de la iniciativa, ya que con esta sanción Catamarca se convierte en la primera provincia argentina en contar con una legislación específica destinada al desarrollo y promoción del astro-turismo.

Entre los principales aspectos destacados de la propuesta se encuentran:

La promoción de la observación de cielos libres de contaminación lumínica.

El fortalecimiento de la conciencia ambiental.

La articulación con sectores científicos y culturales.

El posicionamiento de Catamarca como destino turístico innovador y sustentable.

La creación de un marco normativo específico para la actividad.

Pedidos de obras para La Paz y Pomán

Durante la misma sesión, los senadores aprobaron dos resoluciones dirigidas al Poder Ejecutivo Provincial vinculadas a necesidades de infraestructura vial.

La primera de ellas fue impulsada por el senador Rodolfo Santillán y solicita la ejecución de obras de asfaltado, señalización y acondicionamiento integral de la Ruta Provincial N° 13. El pedido pone especial énfasis en el tramo comprendido entre la Ruta Provincial N° 2 y el empalme con la Ruta Provincial N° 7, en la zona de Puerta de Ramblones, departamento La Paz.

La segunda resolución fue presentada por la senadora Carolina Casas y requiere la construcción de un badén sobre el río Rincón, en la Ruta Provincial N° 25, dentro de la jurisdicción de Saujil, departamento Pomán.

Según se indicó durante el tratamiento legislativo, se trata de una obra largamente demandada por los vecinos del lugar, quienes vienen planteando la necesidad de mejorar las condiciones de transitabilidad y conectividad en ese sector.

Acuerdo para cubrir cargos en el Poder Judicial

Otro de los puntos centrales de la sesión estuvo relacionado con la cobertura de cargos en el Poder Judicial de la provincia.

El Senado prestó acuerdo a diversos pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo. Desde la Comisión de Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes se informó que los postulantes fueron entrevistados y evaluados de acuerdo con el procedimiento reglamentario vigente.

Asimismo, se destacó que los candidatos acreditaron solvencia técnica, formación profesional e idoneidad para el desempeño de las funciones propuestas. También se indicó que los organismos competentes emitieron informes favorables sobre sus antecedentes y que durante el proceso de tratamiento de los pliegos no se registraron impugnaciones ni objeciones.

Los profesionales que recibieron acuerdo del Senado fueron:

Dr. Carlos Horacio Brizuela , como Juez de Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos para la Primera Circunscripción Judicial.

, como Juez de Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos para la Primera Circunscripción Judicial. Dr. Facundo del Valle Moreno Robles , como Defensor de Primera Instancia en lo Penal para la Primera Circunscripción Judicial.

, como Defensor de Primera Instancia en lo Penal para la Primera Circunscripción Judicial. Dra. Lía Melina Ayala , como Fiscal de Primera Instancia en lo Penal para la Tercera Circunscripción Judicial.

, como Fiscal de Primera Instancia en lo Penal para la Tercera Circunscripción Judicial. Dra. Lourdes Jeanette Maturano , como Fiscal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, Familia y Menores para la Quinta Circunscripción Judicial.

, como Fiscal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, Familia y Menores para la Quinta Circunscripción Judicial. Dra. Victoria del Carmen Villanueva, como Defensora de Primera Instancia General para la Cuarta Circunscripción Judicial.

Con la aprobación de estas designaciones, la Cámara de Senadores completó una jornada legislativa en la que convergieron iniciativas vinculadas a la memoria histórica, el desarrollo turístico, la infraestructura vial y el fortalecimiento institucional del sistema judicial provincial.