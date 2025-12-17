Reunidos en el recinto Fray Mamerto Esquiú, la Cámara de Senadores encabezada por el presidente provisorio, Ramón Figueroa Castellanos, llevó adelante su segunda sesión extraordinaria, en la que el pleno aprobó los acuerdos enviados por el Poder Ejecutivo referidos a Farallón Negro y Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD).

En este marco, el Senado de Catamarca, trató sobre tablas, otorgó media sanción y giró a la Cámara de Diputados, dos proyectos de Ley que forman parte del temario enviado desde el Ejecutivo provincial para el periodo extraordinario.

El primero de ellos, tiene que ver con el “Acuerdo Modificatorio del Acta de Farallón Negro” suscripto por Poder Ejecutivo Provincial de Catamarca, el Estado Nacional y la Universidad Nacional de Tucumán, con fecha 15 de diciembre de 2025, en su carácter de partes integrantes del ente interestadual Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (Y.M.A.D), creado mediante Ley N°14.771.

Este acuerdo tiene el propósito de instrumentar las condiciones que regulan la desvinculación definitiva del Estado Nacional de Y.M.A.D. Asimismo, el acuerdo suscripto, determina la nueva conformación del Directorio, estableciendo que el mismo estará integrado por cuatro (4) miembros y un (1) presidente, manteniendo la provincia de Catamarca la designación de dos (2) vocales y el presidente. Esta nueva configuración del Directorio, redunda en un mayor beneficio a los intereses de la provincia, dado que ostenta la presidencia y mantiene la designación de dos vocales. Asimismo, por la cláusula décimo cuarta del referido acuerdo, se establece el compromiso de la provincia de refrendar el mismo ante el Poder Legislativo provincial.

La aprobación del Acuerdo Modificatorio del Acta de Farallón Negro, permitirá consolidar la nueva estructura funcional del ente de acuerdo a su realidad institucional.

“Estamos ante una decisión que no es menor ni coyuntural, porque implica asumir la conducción de una herramienta estratégica vinculada a nuestros recursos naturales”, destacó la senadora Soledad Blas quien como miembro informante agregó que dicho acuerdo “es un paso histórico, resultado de un proceso esperado durante años y trabajado intensamente durante meses, con el compromiso del Gobierno de la Provincia, de sus equipos técnicos, jurídicos y políticos, y de todos quienes formamos parte de este camino”.

Durante su fundamentación, la representante del departamento Belén explicó que si bien ese instrumento fue valioso en su contexto histórico, “con el paso del tiempo quedó desactualizado, generando responsabilidades difusas, conflictos y una prolongada judicialización que frenó decisiones estratégicas, inversiones y planificación”.

“Este acuerdo marca el cierre definitivo de ese conflicto. No es solo un cambio administrativo: es un acto concreto de autonomía, inscripto en la lógica del federalismo real, que devuelve al territorio la conducción de una empresa que administra recursos situados en suelo catamarqueño”, apuntó.

Según agregó la senadora, este acuerdo no solo mejora la administración de los recursos. “Representa un paso firme hacia el federalismo real, donde las decisiones estratégicas se toman en el territorio y no dependen de factores externos”. “Este acuerdo ordena responsabilidades y devuelve la conducción al territorio. Cierra una etapa de indefinición y conflicto, y establece un orden institucional que permite proyectar un futuro productivo, con reglas claras, control efectivo y previsibilidad”, enfatizó Blas.

A las palabras de la presidenta de la Comisión de Minería, se sumaron las y los senadores Carolina Casas, María Elena Lagoria, Gonzalo Ormachea y Félix Jerez.

Acuerdo Conciliatorio

El segundo proyecto de Ley aprobado por el cuerpo de senadores, corresponde con el “Acuerdo Conciliatorio” suscripto por Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (Y.M.A.D) y la Universidad Nacional de Tucumán, con fecha 15 de diciembre de 2025. El mencionado instrumento constituye una solución de mutuo acuerdo a las controversias surgidas en torno a la interpretación y alcances del artículo 18° de la Ley Nacional N° 14.771, norma que constituye el sustento jurídico fundamental del ente interestadual.

“La aprobación legislativa del Acuerdo Conciliatorio, constituye un acto de responsabilidad institucional que consolida la seguridad jurídica del ente y resguarda los intereses de la Provincia en la administración de un recurso estratégico” se presenta el proyecto entre los fundamentos enviados por el Ejecutivo provincial al tiempo de considerar que se presenta como una solución legítima, razonable y necesaria, que permite superar un conflicto de larga data, restablecer la certeza jurídica y garantizar la continuidad y estabilidad institucional de Y.M.A.D en beneficio de Catamarca.

Al tomar la palabra, la senadora Blas explicó: “El conflicto que se concilia tiene su origen en interpretaciones divergentes del artículo 18 de la Ley 14.771, particularmente en lo referido a la distribución de utilidades y al cumplimiento de la obligación vinculada a la denominada «Ciudad Universitaria».

“Durante décadas, esa discusión se mantuvo abierta, sin soluciones definitivas, con procesos judiciales en curso y con consecuencias negativas para la planificación institucional y productiva de YMAD”, pronunció la Legisladora al tiempo de hacer hincapié en que “el Acuerdo Conciliatorio realiza una interpretación razonable, actualizada y armónica de una norma sancionada en 1958, en un contexto histórico e institucional muy distinto del actual”.

De acuerdo con la Senadora, el acuerdo no altera la ley, sino que ordena su aplicación, evita conflictos futuros y garantiza previsibilidad jurídica y financiera.

“El Acuerdo Conciliatorio es legal, razonable, conveniente y necesario y su aprobación constituye un acto de responsabilidad institucional en defensa del interés público de Catamarca” deslizó para finalizar, no sin antes resaltar que se está cerrando definitivamente “un litigio histórico, y restablece seguridad jurídica para el funcionamiento de YMAD”. En este mismo sentido, también se expresaron la senadora Pamela López y el senador Guillermo Ferreyra.