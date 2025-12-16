En cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución Provincial, que establece la realización de dos visitas anuales al Servicio Penitenciario, el presidente de la Corte de Justicia, Dr. Hernán Martel, y la ministra Dra. Rita Verónica Saldaño, junto a integrantes del Tribunal, funcionarios y funcionarias del fuero penal, realizaron en el día de hoy una visita a las dependencias penitenciarias de Miraflores, con el objetivo de constatar la situación general del establecimiento.

En la oportunidad, las autoridades judiciales mantuvieron una reunión con el secretario de Seguridad, Gastón Venturini, y el director del Servicio Penitenciario, Crio. Daniel Coronel.

Asimismo, jueces y juezas de Ejecución Penal, de la Cámara del Crimen y de la Cámara de Apelaciones, junto a representantes de la Oficina de Gestión de Audiencias y de otros ámbitos de la justicia penal, realizaron una recorrida por las instalaciones. Durante la visita, dialogaron con personas procesadas y condenadas que así lo solicitaron, en el marco de las competencias propias de cada área interviniente.