Días atrás, 307 mujeres culminaron con éxito y recibieron su certificado de la primera cohorte de la Escuela Empresarial para Mujeres y Diversidades, que se desarrolló a partir del convenio de cooperación mutua generado por el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia; el Ministerio de Desarrollo Productivo; y la empresa privada Toyota del Parque Industrial.

La Escuela Empresarial para Mujeres y Diversidades inició su ciclo de clases en el Hogar de Protección Warmi con el objetivo de proporcionar herramientas de formación y empoderamiento a mujeres y personas de la diversidad, promoviendo su autonomía económica a través de capacitaciones, mentorías, experiencias empresariales y el fortalecimiento de sus potenciales emprendimientos.

La propuesta incluyó la participación de especialistas en diversas áreas, empresarios/as, inversores/as y referentes de los sectores público y privado, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias para facilitar la asimilación de contenidos clave.

Durante el acto de colación, las autoridades celebraron el éxito en su participación y anunciaron la continuidad de la escuela empresarial en el año 2026.

Artículo anteriorAsueto administrativo los días 24 y 31 de diciembre en la Administración Pública
Artículo siguienteLa justicia Visitó el Penal de Miraflores
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor