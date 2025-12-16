Días atrás, 307 mujeres culminaron con éxito y recibieron su certificado de la primera cohorte de la Escuela Empresarial para Mujeres y Diversidades, que se desarrolló a partir del convenio de cooperación mutua generado por el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia; el Ministerio de Desarrollo Productivo; y la empresa privada Toyota del Parque Industrial.

La Escuela Empresarial para Mujeres y Diversidades inició su ciclo de clases en el Hogar de Protección Warmi con el objetivo de proporcionar herramientas de formación y empoderamiento a mujeres y personas de la diversidad, promoviendo su autonomía económica a través de capacitaciones, mentorías, experiencias empresariales y el fortalecimiento de sus potenciales emprendimientos.

La propuesta incluyó la participación de especialistas en diversas áreas, empresarios/as, inversores/as y referentes de los sectores público y privado, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias para facilitar la asimilación de contenidos clave.

Durante el acto de colación, las autoridades celebraron el éxito en su participación y anunciaron la continuidad de la escuela empresarial en el año 2026.