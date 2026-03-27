Se presentó el calendario de actividades en la ciudad

La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital presentó hoy, mediante una conferencia de prensa, la agenda “Semana Santa en SFVC”, que se desarrollará del 2 al 5 de abril con propuestas turísticas, culturales y religiosas destinadas a residentes y visitantes.

La titular del organismo, Inés Galíndez, destacó que “este fin de semana es muy significativo, no solamente por el contenido espiritual y la impronta religiosa de la ciudad, sino también porque da inicio a la temporada media y alta, que culminará con la Fiesta del Poncho”. En este sentido, remarcó que la agenda “permitirá generar movimiento económico y consolidar a la ciudad como un destino donde la cultura, la identidad y la fe forman parte de una experiencia única”.

En cuanto a las expectativas, señaló que se espera alcanzar al menos un 60% de ocupación hotelera, en línea con el año anterior, y una estadía promedio de tres días.

Por su parte, el director de Turismo, Gustavo Yurquina, indicó que se trata de “una agenda diversa y heterogénea, pensada para cautivar a todos los públicos”, combinando propuestas religiosas con actividades vinculadas a la artesanía, la música, la danza y la gastronomía.

Agenda de actividades

Casa de la Puna

El viernes 3 y sábado 4 se realizarán jornadas donde la música, la danza, la gastronomía tradicional y la fe serán protagonistas. En ese marco, la Feria de Artesanía y Diseño se desarrollará en la Plaza “Quique Sánchez Vera”, frente a Casa de la Puna, con la participación de numerosos emprendedores.

Ambos días, de 18 a 19 hs., se dictará la clase abierta de folklore “Santo Remedio”, a cargo de María Rodríguez, que combina danzas tradicionales con el conocimiento de plantas autóctonas de uso medicinal.

Los espectáculos gratuitos contarán con artistas locales: el viernes 3 actuarán Fede Miranda, Ballet Meraki y cierre con Catuchos. Mientras que el sábado 4 será el turno de Natalia Torres, Ballet Meraki y grupo Huellas.

Pascuas en el Pueblo Perdido

El sitio arqueológico ubicado en Ruta Provincial N° 4 (km 4 ½) ofrecerá visitas guiadas en los horarios de 09:00, 10:00, 11:00, 16:30, 17:30 y 18:30 hs.

La tienda de sabores nativos funcionará de jueves a domingo, de 9 a 12:30 y de 16 a 20 hs., con productos a base de frutos autóctonos. Además, ofrecerá el “Almuerzo de Semana Santa en el corazón arqueológico”, con menú especial que incluye empanadas de vigilia, humitas o tamales en chala con ensalada gourmet, postre, vino de altura y preparaciones regionales.

El jueves 2 a las 17 hs. se realizará el taller experiencial de cocina ancestral “PATAY: El corazón dulce del algarrobo”, orientado a conocer su valor cultural y elaborar este alimento tradicional.

El viernes 3, de 17 a 19 hs., se dictará el taller gratuito de cerámica “Virgencita de greda”. En tanto que el sábado 4, en el mismo horario, se desarrollará un taller participativo para la elaboración y decoración de huevos de Pascua, a cargo de Soledad Martínez.

Otras propuestas

En la Quebrada se podrá realizar trekking (actividad arancelada) los martes, jueves y sábados a las 15:30 hs. La agenda se complementa con paseos guiados por la ciudad, visitas a museos, recorridos en bus turístico y actividades náuticas y recreativas en el Eco Parque El Jumeal. Más información sobre reservas, costos y programación en sfvc.tur.ar y en las redes oficiales: SFVC Turismo.