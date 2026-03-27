En el marco del Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down, el Municipio de Los Altos llevó adelante una jornada de encuentro, inclusión y concientización junto a familias, amigos e instituciones de la comunidad.

Bajo el lema “Diferentes pero Iguales”, la actividad tuvo como objetivo visibilizar la importancia de la diversidad y fomentar una sociedad más justa, basada en el respeto, la convivencia y la igualdad de oportunidades para todos.

El intendente Raúl Barot acompañó las actividades y compartió la jornada con los presentes, destacando la importancia de generar estos espacios de inclusión y reflexión en la comunidad.

Desde el Municipio de Los Altos remarcaron la importancia de continuar promoviendo acciones que fortalezcan la integración social y consoliden una sociedad más inclusiva, empática y equitativa.