Música

“Es difícil cuando la gente no te toma en serio”, dijo la artista a días del estreno de su nuevo disco.

La artista de 28 años, se encuentra en un pleno auge de su trayectoria musical. Pero quizá no todo es lo que parece y estaría pensando en dedicarse a sus otras pasiones: la actuación y la producción.

“Es difícil seguir haciendo música cuando la gente no necesariamente te toma en serio. He tenido momentos en los que he estado preguntándome: ‘¿Cuál es el punto? ¿Por qué sigo haciendo esto?’“, expresó la artista.

La artista estrena mañana (12 de marzo) su nuevo disco en español, “Revelación”, que incluye dos de los temas que presentó recientemente: “De una vez” y “Baila conmigo” con Rauw Alejandro.

Selena ya había pensando en retirarse el año pasado, luego del lanzamiento de “Lose You to Love Me” en su álbum Rare. Según su perspectiva se trató de la mejor canción que había lanzado pero para muchos seguía sin ser suficiente. Sin embargo, la canción supo alcanzar la primera posición en el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos en su segunda semana de lanzamiento y estuvo nominada a los Latin American Music Awards en la terna de “Artista Social del año”.

“Creo que hay mucha gente que disfruta de mi música, y por eso estoy muy agradecida, por eso sigo adelante, pero creo que la próxima vez que haga un álbum será diferente. Quiero intentarlo por última vez antes de retirarme de la música”, reconoció.

Tatiana Roust