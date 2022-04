Al ministro de Gobierno, Jorge Moreno, le resultó extraño que el legislador

nacional opositor Flavio Fama lo haya tildado de “matón”. Para el titular de

la cartera política, la única explicación para las palabras del senador

nacional es porque se dejó llevar en base a un “manual de discurso

coucheado”. Aparte, el funcionario también se refirió al documento crítico

de la UCR. Les mencionó distintas obras ejecutadas con fondos mineros

las cuales deberían “haberse realizado hace 20 años” y destacó ahora “la

minería tiene nuevas reglas de juego claras para generar trabajo local”.

“La verdad es que estoy sorprendido porque en todos mis años de política,

a nadie se le había ocurrido tratar de matón al Ministro que se aboca al

diálogo con todos los sectores de la sociedad” dijo en primer lugar. Con

cierto tono de ironía, consideró que “puede deberse a que Fama es un

catamarqueño novel y que no ha vivido todos los años de democracia en

Catamarca”.

Moreno rescató que “todos sabemos que él no se expresa de esa manera”

con lo cual “la única explicación lógica para este exabrupto es que se ha

dejado llevar por algún manual de discurso coucheado, guiado por el

marketing de la mentira como recurso para recuperar el espacio perdido

por el sector político que lo acogió en su momento”.

Por otra parte, aludió al documento que surgió tras la convención del

radicalismo. Señaló que “con el proceso iniciado por Lucía Corpacci,

Catamarca ha mostrado una curva de crecimiento a pesar de todas las

circunstancias adversas”. “Estamos encaminados hacia los 4.000 nuevos

puestos de trabajo de la mano de la industria, la construcción, el comercio

y la minería” afirmó.

Así, remarcó que en la actualidad, “los departamentos del Oeste que

fueron históricamente postergados por el radicalismo, ahora son los

departamentos que encabezan el ránking de crecimiento del empleo

privado en todo el país porque la minería tiene nuevas reglas de juego

claras para generar trabajo local”.

“Las obras de infraestructura que debieran haberse realizado hace 20 años

con los fondos de la minería metalífera, son las obras que se están

haciendo ahora” afirmó el Ministro. Con ello, repasó entre otras obras, la

ruta 1 a Aconquija, la ruta 3 de Chilecito a Tinogasta, la recuperación de

las rutas 2 y 42 para conectar el Ancasti, El Alto, La Paz y Santa Rosa, los

nuevos puentes hechos con fondos mineros en la zona de Belén para conectar la producción de Antofagasta y el parque industrial que construirá

una empresa minera para refinar litio en Fiambalá, entre otros.

“Si todo esto es acumulación de poder, entonces bien por la gente de

Catamarca que vuelve a tener el poder para elegir si quiere vivir en su

provincia porque hay oportunidades de empleo y crecimiento, en vez de

tener que salir huyendo a probar suerte en otros lugares” contrastó

aludiendo a uno de los puntos del documento radical.

“A la oposición solamente le puedo decir que estamos todos juntos,

Gobierno, intendentes, legisladores, sindicatos, trabajadores, empresarios,

emprendedores; todos estamos mirando hacia el mismo horizonte, todos

queremos el mismo crecimiento para Catamarca. Solo faltan ustedes”

cerró.