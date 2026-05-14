📺 A sala llena virtual y con un gran acompañamiento de la audiencia, se vivió una nueva edición de “Política en la Calle”, el clásico streaming político de los miércoles por Catamarca Despierta.

 

🎙️ En esta oportunidad, el programa contó con la participación de la Dra. Belén Verón Ponce y de José Vera, quienes protagonizaron un debate profundo y muy enriquecedor sobre la Ley de Financiamiento Universitario, uno de los temas que hoy atraviesa con fuerza a la educación pública y al ámbito académico del país.

 

 

 

 

💬 Durante la transmisión se abordaron distintos aspectos del proyecto, el impacto sobre las universidades nacionales y la situación actual de docentes, estudiantes e instituciones educativas.

 

🔥 Con análisis, intercambio de ideas y una fuerte participación del público en vivo, “Política en la Calle” volvió a consolidarse como uno de los espacios de debate político y social más seguidos del streaming local.

 

📡 Cada miércoles a las 20 HS, el programa sigue creciendo y reafirmando su lugar como una referencia para discutir los temas que marcan la agenda en Catamarca y el país.

 

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