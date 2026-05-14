En Catamarca, autoridades provinciales llevaron adelante una mesa de trabajo interinstitucional con el objetivo de avanzar en la reglamentación de la Ley Provincial N° 5843, que establece una respuesta integral frente al VIH, hepatitis virales, infecciones de transmisión sexual (ITS) y tuberculosis.

El encuentro fue encabezado por la Secretaría Ejecutiva de la Mesa Provincial de Diversidad y contó con la participación de la secretaria de Justicia y Participación Ciudadana, **Laila Saleme**, el secretario de Asuntos Institucionales, **Hugo Silva**, junto a referentes de distintas áreas como la Dirección Provincial de Mujer, Género y Diversidad, la Dirección de Políticas de Igualdad y Diversidad, la Dirección Provincial de Respuesta Integral y representantes de la Asesoría General de Gobierno.

Durante la jornada se trabajó en los lineamientos necesarios para poner en funcionamiento la normativa sancionada en 2024, considerada clave para garantizar el acceso a derechos y fortalecer la atención integral en materia de salud.