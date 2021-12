Música

Además de la cuarta y nueva entrega de la franquicia cinematográfica, para los fanáticos de “Matrix” siguen las buenas noticias, ya que el soundtrack de la trilogía se remasterizará en vinilo para 2022.

The Matrix: The Complete Edition constará de tres LP, que mantendrán toda la banda sonora con 44 pistas remasterizadas que aparecen en los tres discos.

Tanto los vinilos como el box se lanzarán en el verde neón característico de The Matrix. También traerá una entrevista con el compositor de la película Don Davis llamada ‘Making The Matrix’.

El vinilo Matrix: The Complete Edition se lanzará el 3 de junio de 2022 y ya se encuentra actualmente disponible para reservar en este site:

https://www.varesesarabande.com/collections/the-matrix

Jessica Henwick, que interpreta a Bugs en la película, bromeó con que el actor Tom Hardy hizo un cameo para la nueva entrega. Reveló que Hardy estaba filmando Venom: Let There Be Carnage al mismo tiempo que la cuarta Matrix, y fue filmada en el fondo de una escena. “Estábamos filmando en San Francisco al mismo tiempo que Venom 2, y conocí a Tom Hardy“, le dijo al site Den Of Geek. “Hay una parte en la que Tom y yo estamos corriendo en el fondo de una de las escenas. Y tengo mucha curiosidad por ver si lo dejaron o lo cortaron”.

Matrix Resurrections llega a los cines el 22 de diciembre. El último tráiler se dio a conocer a principios de este mes, y lo podés mirar ACÁ.