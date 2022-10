Música

Según el líder de la banda, Oliver Sim, el nuevo material estará «definitivamente» muy pronto.

El compositor, que lanzó su primer álbum solista “Hideous Bastard” en 2021, aseguró a sus fans que mientras él, Jamie xx y Romy Madley Croft están ocupados con sus respectivas carreras solistas, se reagruparán para grabar nuevos temas.

En su aparición en el podcast ‘Kyle Meredith With…’ de Consequence, Oliver dijo: “The xx siempre será mi casa y siempre será mi prioridad. Y normalmente no hablaría por Romy [Madley Croft] y Jamie [xx], pero sé que ellos sienten lo mismo. Creo que el hecho de que todos nosotros hagamos nuestros proyectos en solitario me emociona. Es como, ¿cómo va a cambiar esto la banda? ¿Qué hemos aprendido todos por separado? Y no hay nada grabado por el momento, pero hay más música de The XX, definitivamente”.

El último álbum de estudio del trío fue ‘I See You’, de 2017, y en 2018 publicaron el LP de remezclas ‘Remixes’. En el verano de 2018, el bajista y vocalista Oliver dio una actualización sobre el progreso de su nuevo material. Dijo: “He trabajado mucho con Romy en las últimas semanas. He trabajado mucho con Jamie, pero aún no hemos tenido ese momento de estar los tres juntos en la habitación”.

Añadió que habían estado trabajando en proyectos individuales “como si estuviéramos haciendo nuestros propios discos“. Luego llego la pandemia.

Lejos de la banda, la cantante y guitarrista Romy coescribió varios temas, incluido el megaéxito de Dua Lipa y Silk City ‘Electricity’, mientras que Jamie coescribió ‘Big God’ de Florence + The Machine y figura como productor en ‘Nothing Breaks Like A Heart’ de Mark Ronson y Miley Cyrus. Recientemente, Romy se asoció con Fred Again… en ‘Lights Out’, mientras que Jamie estuvo de gira y tocando en festivales.

PABLO DE MATTEI

-DJ PAUL (AR)-