Música

Billie Eilish ya trabaja en música nueva en el estudio junto con su hermano Finneas.

Después de terminar la etapa europea de su gira “Happier Than Ever World Tour”, la ganadora del Grammy está de vuelta en Estados Unidos y compartió una instantánea en el estudio con su hermano -quien produce y co-escribe los éxitos de su hermana- en Instagram.

La megaestrella del pop de 20 años, que lanzó su segundo LP “Happier Than Ever” en julio de 2021, admitió recientemente que le encantaría sacar un nuevo álbum el próximo año.

“Solo quiero seguir disfrutando de la música que hacemos. Y por eso creo que soy un poco procrastinadora cuando se trata de trabajar, especialmente cuando estamos ocupados. En teoría, quiero hacer una canción y sacar un álbum el año que viene“, dijo.

Sin embargo, a Billie le resulta “muy difícil” hacer música: “Pero eso significa que tenemos que hacerla, y es realmente difícil hacer música, para mí. No quiero hacer algo que no me guste, así que me asusto, pero nunca quiero dejar de crear de la manera que creamos y hacer música que toque a la gente. Eso es todo, ¿sabes? Esa es la única longevidad que me importa una m***”.

La intérprete de “Bad Guy” hizo historia recientemente al convertirse en la cabeza de cartel más joven del festival de Glastonbury, en el Reino Unido, y se dice que está trabajando en un nuevo documental sobre eso y sobre su actuación como headliner en Coachella, en Estados Unidos.

La cantante reveló recientemente que utilizó un “doble de cuerpo” para poder explorar Coachella sin ser detectada. Billie encabezó el espectáculo musical en California en abril y para poder ir a explorar el resto de lo que el festival tenía que ofrecer, convenció a uno de sus bailarines de apoyo para que se vistiera como ella, mientras que ella optó por un traje negro discreto y pudo mezclarse con éxito con la multitud.

Pablo De Mattei

(DJ PAUL (AR))