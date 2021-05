Música

The Weeknd anda dando pistas en sus redes y ya generó mucha expectativa entre sus seguidores. En su cuenta de Twitter, el cantante compartió una serie de GIFS y misteriosos tweets en los que se veía a diferentes personajes animados sin poder dormir -como Bugs Bunny, o Ren de “Ren y Stimpy”- y en dónde habló de crear magia durante el aislamiento: “Hice mucha magia en este pequeño cuarto de cuarentena”, a lo que siguió un “Nada es casual” y un “ahora uniendo todo, es tan hermoso”.

made so much magic in the small quarantined room

now just piecing it all together… it’s so beautiful

— The Weeknd (@theweeknd) April 27, 2021