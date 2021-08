Música

Selena Gómez y Camilo le acaban de dar a sus seguidores una noticia que los volvió locos: ¡se viene su primera colaboración y se estrena este viernes 27 de agosto!

Camilo avanza a paso firme en su carrera: tras el lanzamiento del hit “Kesi” junto a Shawn Mendes, el colombiano se unirá a otra estrella internacional con la que ya había confesado públicamente que quería trabajar, Selena Gómez. Su nuevo single lleva por nombre “999”.

En Instagram, ambos intérpretes compartieron la portada de la canción, a lo que el músico agregó: “¡Es un honor vivir esto contigo!”, en inglés.

Mientras que en Twitter, la autora de “Rare” escribió: “¡¡¡Mi nueva canción, ‘999’, con Camilo sale este viernes!!!”. El mensaje fue retuiteado por él con el mensaje: “¡¡Me siento honrado!! ¡¡Amo esta canción y te admiro tanto!!”.

La sorpresa causó furor entre los fanáticos de ambos, que esperan al viernes con ansias.

I feel honored!! I love this song and admire u so much!! https://t.co/uNojS3iDWG

— Camilo (@CamiloMusica) August 23, 2021