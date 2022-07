Música

Sam Taylor-Johnson dirigirá la película biográfica de Amy Winehouse, «Back to Black».

El director de “Cincuenta sombras de Grey” se pondrá al frente de la película de Studiocanal, escrita por el colaborador de Taylor-Johnson en “Nowhere Boy”, Matt Greenhalgh.

El director -que era muy amigo de Amy antes de su trágica muerte a los 27 años en el 2011- quiere que sea un pariente recién llegado el que interprete a la difunta cantante, informó el medio Variety.

Se dice que la película cuenta con el pleno apoyo Mitch Winehouse (padre de Amy), quien participó en el documental de la BBC de 2021 “Reclaiming Amy” para conmemorar los 10 años de su muerte.

Studiocanal producirá con Alison Owen y Debra Hayward junto a Tracey Seaward. Owen y Hayward han estado vinculadas a una película biográfica sobre la vida de Amy desde hace años, con el patrimonio de Winehouse primero escribiendo un acuerdo para la película en 2018.

Un guión anterior fue escrito originalmente por el guionista de “Kinky Boots” Geoff Deane, pero ahora Greenhalgh -que escribió “Control” sobre el difunto cantante de Joy Division Ian Curtis- está a bordo.

Hace cuatro años, Mitch descartó la idea de que Lady Gaga firmara para interpretar a su difunta hija, y admitió que estaría encantado de que una actriz “desconocida” asumiera el papel, aunque quiere que la representación sea honesta. Ya lo dijo anteriormente: “No me importaría apostar por una actriz desconocida, joven, inglesa -londinense, cockney- que se parezca un poco a Amy”.

“Lo que queremos es que alguien represente a Amy tal y como era… la persona divertida, brillante, encantadora y horrible que era. No tiene sentido que yo haga la película porque soy su padre. Pero conseguir la gente adecuada para hacerla, eso es muy importante, y lo haremos”.

Antes de su muerte, Amy -más conocida por éxitos como “Rehab”, “You Know I’m No Good” y su interpretación de “Valerie” de The Zutons- publicó los álbumes “Frank” y “Back To Black” (con el que ganó seis premios Grammy).

Pablo De Mattei

(DJ PAUL (AR))