Música

El cantante y el diseñador de moda Christian Cowan se habrían separado después de un año de relación.

“Sam y Christian decidieron poner fin a su relación antes de Navidad”, dijo una fuente al medio Daily Mail. “Siguen siendo amigos y continuarán apoyándose mutuamente en sus respectivas carreras, pero por ahora se separaron”.

Ambos fueron vinculados románticamente por primera vez en enero del año pasado cuando fueron vistos pasando tiempo juntos en Londres, Nueva York y París. Empezaron a salir poco después de trabajar juntos en el vestuario de Sam para el video musical “I’m Not Here to Make Friends”.

Según la fuente, el cantante estrella de 31 años está listo para volver a la escena de las citas. “Sam se inscribió de nuevo en la aplicación de citas Raya y ya está conectando con gente nueva… es un nuevo año y un nuevo comienzo para ellos”, dijo la fuente.

La pareja fue vista por última vez juntos a mediados de diciembre en la ciudad de Nueva York.

La relación de Sam con Christian fue su primer romance público desde su relación con el actor de 13 Reasons Why. La ex pareja salió desde finales de 2017 hasta junio de 2018.