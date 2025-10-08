Diversos sectores acordaron trabajar juntos a favor del emprendedurismo



En la mañana de hoy, en el Nodo Tecnológico, instituciones académicas, empresas, profesionales y representantes del sector público, privado, tercer sector y sector financiero participaron del primer encuentro para integrar una red intersectorial y multidisciplinaria, que se propone trabajar articuladamente a favor del emprendedurismo local.

La convocatoria estuvo a cargo de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital, a cargo de Inés Galíndez quien, junto al presidente del Instituto Municipal de Emprendedores, Leandro Quiroga Barros, lideraron el encuentro del que participaron más de 30 referentes que actualmente trabajan en proyectos o herramientas de apoyo para los emprendedores de la ciudad.

De acuerdo a lo indicado por Inés Galíndez, la reunión marcó el puntapié inicial para el trabajo mancomunado, que promueve la innovación, el desarrollo económico y la transformación social a partir del emprendedurismo, en el marco del Programa Ciudades Emprendedoras, que el Municipio viene trabajando junto a la Red de Innovación Local.

La funcionaria destacó también la gran predisposición de los participantes para compartir recursos y proyectos, en pro de la competitividad de los emprendedores locales: “desde principios del 2024 venimos trabajando en la conformación de un espacio que reúna a los diferentes sectores que trabajan con emprendedores y hoy, con el Instituto Municipal de Emprendedores en marcha, y una red de instituciones que acompañe articuladamente al mismo, vemos plasmado ese deseo. Hemos reunido instituciones, organizaciones y empresas con ganas de trabajar colaborativamente en el co-diseño de acciones y herramientas que favorezcan a los emprendedores, planteando como primera meta concreta, el co diseño y materialización de la ‘Semana Global del Emprendedor’ que se llevará a cabo en noviembre próximo”. explicó.

“Necesitamos juntarnos y trabajar en forma integrada y ordenada para que el emprendedor pueda comprender por dónde comenzar, qué es lo que tiene que hacer, cuál es el camino que debe recorrer desde que tiene la idea hasta que la concreta y después, ayudarlo a que se consolide, crezca, e inclusive exporte sus bienes y servicios. Para eso fue esta unión, para que entre todos acompañemos al emprendedor en su desafío de emprender”, agregó la funcionaria. “Catamarca es una ciudad con valores importantes, personas talentosas y generosas, que quieren ayudar a otros. En este encuentro, todas las instituciones han demostrado que tienen ganas de contribuir, por eso era necesario juntarnos, integrarnos y articular para que el trabajo de cada uno, no sea aislado e intermitente”, destacó.

Por su parte, Leandro Quiroga Barros señaló: “fue un encuentro muy positivo porque es necesario complementar los distintos sectores emprendedores, ya sea aquellos que están iniciando, como aquellos consolidados, para avanzar hacia un sistema de economía mixta, donde los saberes de un sector y otro puedan confluir para hacer una Capital más próspera y desarrollada y que podamos dar un gran salto emprendedor”.

Tras informar que en el lapso de 3 semanas de trabajo más de 3 mil personas acudieron al flamante organismo que lidera, en busca de apoyo, destacó: “obviamente que hay un sector empujado por la cuestión de económica compleja en la que está viviendo en país, pero más allá de eso, tenemos un diagnóstico hecho con el ecosistema emprendedor y lo que deseamos es poder avanzar en un trabajo articulado, estratégico y conjunto para poder llegar efectivamente a través del financiamiento, la comercialización y la capacitación a estos emprendedores que realmente son los que están apostando al autoempleo”.