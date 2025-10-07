La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) y la empresa AbraSilver Resource Corp. firmaron este lunes un convenio destinado a mejorar las condiciones laborales y el bienestar de los trabajadores que forman parte del proyecto minero “Diablillos”, ubicado en la denominada zona de cooperación entre las provincias de Catamarca y Salta

El acto se llevó a cabo en la casa de Catamarca en CABA, y contó con la presencia del gobernador Raúl Jalil, quien acompañó la firma junto al secretario general de AOMA, Héctor Laplace, el secretario general de la Seccional Catamarca, Gustavo Molina, y el gerente de AbraSilver, Eugenio Ponte.

Héctor Laplace destacó la importancia del acuerdo como un paso más en la construcción de una minería con compromiso social y respeto por los trabajadores. Por su parte, Gustavo Molina subrayó que este entendimiento “refuerza el diálogo permanente entre el sindicato y la empresa, priorizando la seguridad, la capacitación y el desarrollo humano”.

El representante de AbraSilver, Eugenio Ponte, remarcó que la firma de este convenio se enmarca en la política de la compañía de promover una minería responsable, sustentable y centrada en las personas, consolidando un vínculo de cooperación con las instituciones locales.

Por último, el Gobernador celebró la firma del acuerdo, resaltando que “este tipo de entendimientos refuerzan el crecimiento de la minería catamarqueña sobre la base del consenso, la responsabilidad social y el trabajo digno”.

El convenio firmado representa un avance significativo en la relación institucional entre AOMA y AbraSilver, y se enmarca en el objetivo común de impulsar el desarrollo minero en el país con equilibrio, equidad y compromiso social.