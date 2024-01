Starlink, la compañía del empresario multimillonario Elon Musk que ofrece un servicio de Internet satelital, llegó a España a mediados de septiembre del año pasado para llevar la banda ancha de alta velocidad a los lugares más inaccesibles de nuestro país. En su página web, Starlink explica que su servicio de Internet «permite a los usuarios gozar de una conexión continua y de realizar actividades que históricamente no han sido posibles» gracias «a la constelación más grande de satélites que operan en una órbita baja alrededor de la Tierra».

Para ofrecer la conexión mencionada, la entidad dispone de unos 5.000 satélites para brindar a los usuarios una velocidad promedio de 130 megas por segundo (Mbps), oscilando en una horquilla de entre 50 y 200 Mbps dependiendo de su ubicación.

Sin embargo, con el objetivo de mejorar sus servicios, el pasado 2 de enero, SpaceX lanzó seis satélites al espacio -pertenecientes al programa Direct to Cell– que permitirán a los clientes de Starlink disponer de cobertura móvil en zonas remotas del planeta, además de la posibilidad de enviar mensajes y realizar llamadas.

¿Qué es el programa Direct to Cell de Starlink?

Los seis satélites incorporan un módem eNodeB que actúa como una torre de telefonía desde el espacio, de esta manera, se conectan mediante un retorno láser a la constelación de Starlink para proporcionar conectividad global a todos los usuarios.

Básicamente, los teléfonos móviles podrán recibir la señal desde el espacio para tener cobertura en cualquier rincón de la Tierra, teniendo en cuenta que dicho programa no requiere modificaciones de hardware para poder beneficiarse de este Internet.

Por otro lado, estos seis satélites permitirán una transferencia de datos de entre 2 y 4 MB por segundo, aunque existe la posibilidad de que se amplíe a 7 MB con la llegada de más objetos espaciales.

¿Qué móviles son compatibles con Direct to Cell?

El programa Direct to Cell de Starlink no requiere ningún hardware o software específico, como hemos mencionado anteriormente. No obstante, la disponibilidad dependerá de cada operadora de telefonía móvil, aunque el servicio funcionará en cualquier smartphone con 4G o 5G.

¿En qué países está disponible Direct to Cell?

De momento, el programa de Elon Musk se ha desplegado en Estados Unidos con T-Mobile, en Australia con Optus, en Canadá con Rogers, en Nueva Zelanda con One NZ, en Japón con KDDI, en Suiza con Salt, en Chile con Entel y, por último, en Perú con Entel.

