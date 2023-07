«Van a estar distribuidas en cinco estaciones que conforman un corredor norte – sur, comenzando por la Plaza de Choya, otra está en la Plaza Virgen del Valle al frente de la UNCA, una se está instalando en la Plaza 25 de Mayo, otra al frente del Palacio Municipal al frente de la Plaza de La Estación, y por último en el sur, en el Instituto de Formación Docente. sumadas a estas cinco estaciones vamos a añadir una estación móvil, como se viene la Fiesta del Poncho, desde este viernes la vamos a instalar ahí, para que los vecinos que decidan ir en bicicleta lo puedan hacer”.

Modo de uso

Para el modo de uso, dijo: “Por ejemplo: yo estoy en la municipalidad, frente a la Plaza de La Estación y me tengo que ir a una reunión en la Universidad Nacional de Catamarca. yo puedo tomar una bicicleta, me voy pedaleando y la dejo en la estación que está al frente de la UNCA. hice un trayecto de 10 o 12 cuadras aproximadamente en bicicleta. no contaminé, le hice bien a mi salud, en una de esas hasta llego más rápido que en auto y no tengo problemas de estacionamiento. hago mi reunión y puedo volver o irme hacia otra estación, como yo lo prefiera”, explicó.

Monguillot, comentó además que este plan es aplicado en Buenos Aires, Córdoba y La Rioja con interesantes resultados.

“Esto va a permitir que muchos estudiantes, muchos trabajadores de la zona sur y del norte de la Capital puedan dirigirse al centro a través de este medio de movilidad que apuesta a las energías limpias, no contaminar y hacerle bien a la salud”.

en ese sentido, aseguró que “estas estaciones con las que vamos a empezar son solamente el inicio. Están previstas cuatro estaciones más que se van a someter a la votación de la gente. dentro de muy poquito a través de las redes vamos a manifestar los puntos de acuerdo a nuestra planificación para que la gente vote y diga dónde cree más conveniente que haya una estación”. una suerte de encuesta o relevamiento con la participación ciudadana presente.

Monitoreo

La pregunta infaltable es cómo se va a controlar que las bicicletas sean depositadas en cada contenedor y no sean vandalizadas o robadas, en su defecto.

“Sabemos que pueden pasarnos situaciones de esas características, pero las experiencias en otras ciudades hablan de un número bajo”, contestó.

“Los primeros meses va a ser gratuito. sabemos que se trata de una prueba experimental, que hasta tiene que ver con nuestra cultura. es volcarnos hacia un nuevo modo de movernos por la ciudad”, expresó Monguillot.

“Todas las bicicletas están monitoreadas por GPS y aparte para que una persona pueda utilizarla se tiene que bajar una aplicación donde carga sus datos, la foto de su DNI, eso luego se valida para ver que se trate de una persona real y recién ahí, uno está habilitado para sacar una bici de un punto al otro”, aseguró.